Ata Demirer\'den kilo vermek isteyenlere net tarif: Bunları yemeyeceksin

Son yıllarda verdiği kilolarla adından söz ettiren Ata Demirer, beslenme düzeniyle ilgili yaptığı açıklamalarla yine gündeme geldi. Sağlıklı yaşam konusunda edindiği tecrübeleri paylaşan Demirer, özellikle karbonhidrat tüketimine dikkat çekti.

“ÖDEM SANDIĞINIZ ŞEY ASLINDA KARBONHİDRAT”

Ata Demirer, vücutta ödem olarak düşünülen durumun çoğu zaman yanlış yorumlandığını belirterek, aslında bunun karbonhidrat depolanması olduğunu ifade etti. Ünlü komedyen, insanların ödem attığını zannederken aslında karbonhidrat yaktığını söyledi.

“İNSANIN YAPTIĞI ŞEYLERİ YEMEYECEKSİN”

Beslenme konusunda da net ifadeler kullanan Demirer, doğal gıdaların tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Sebze, meyve, et, balık ve yumurta tüketilmesi gerektiğini belirten Demirer, işlenmiş gıdalardan uzak durulması gerektiğini söyledi.

KARBONHİDRATLARA DİKKAT ÇEKTİ

Demirer özellikle ekmek, makarna, pilav, hamur işleri, tatlılar ve paketli atıştırmalıkların vücutta depolandığını belirterek bu tür gıdaların sınırlandırılması gerektiğini ifade etti.

“SU İÇ, SPOR YAP, GERİSİ GELİYOR”

Ünlü isim, formunu korumanın en temel kurallarını ise bol su tüketmek, dengeli beslenmek ve düzenli spor yapmak olarak sıraladı. Demirer, doğru beslenme alışkanlıkları edinildiğinde vücudun zaten kendini toparladığını söyledi.