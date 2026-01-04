Atabarı Kayak Merkezi Sezonu Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Atabarı Kayak Merkezi Sezonu Açtı

04.01.2026 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'deki Atabarı Kayak Merkezi, kar kalınlığı 1 metreye ulaştı ve kayakseverleri ağırlamaya başladı.

Doğu Karadeniz'in önemli kış turizm merkezlerinden Artvin'deki Atabarı Kayak Merkezi, sezonun açılmasıyla birlikte ilk ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kent merkezine 18 kilometre uzaklıkta, 2 bin 200 rakımlı Mersivan Dağı'nda bulunan kayak merkezinde, son günlerde etkili olan yağışların ardından kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

Toplam 595 metrelik telesiyej ve 159 metrelik teleski sisteminin bulunduğu Atabarı Kayak Merkezi, zorluk derecelerine göre toplam uzunluğu 1300 metre olan iki pistten oluşuyor.

Pistlerin hazırlanması ve telesiyej ile teleski sistemlerinin bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından kayak merkezi, dün itibarıyla kapılarını kayakseverlere açtı.

Kayak merkezinde snowboard yapan Ali Turan, sezonun açılmasıyla birlikte keyifli vakit geçirdiğini belirterek, kayak sporunu çok sevdiğini söyledi.

Yaklaşık 3 yıldır snowboard yaptığını ifade eden Turan, "Geçen yıl snowboard antrenörlüğü sınavına girdim ve başarıyla tamamladım. Bundan sonra antrenörlük de yapacağım." dedi.

Ziyaretçilerden Adem Çevişli ise 4 yıldır Artvin'de yaşadığını ve ilk kez Atabarı Kayak Merkezi'ne geldiğini dile getirerek, "İlk defa kayak yapıyorum, hiç tecrübem yok. Yapabilirsem çok keyifli olacak. Hava soğuk ama doğa çok güzel, insan ferahlıyor." diye konuştu.

Mahir Ata Özmen de 12 yaşında olduğunu ve 6 yıldır kayak yaptığını ifade ederek, "Kayak çok eğlenceli bir spor. Sezon bu yıl geç açıldı. Her sene kışın gelmesini iple çekiyorum." ifadelerini kullandı.

Esma Bora da kayak yapmayı bilmemesine rağmen doğanın ve karın tadını çıkarmak için kayak merkezine geldiğini söyledi.

Kaynak: AA

Kayak Merkezi, Etkinlik, Güncel, Artvin, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atabarı Kayak Merkezi Sezonu Açtı - Son Dakika

Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu
ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80’e yükseldi ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80'e yükseldi
Papa 14. Leo’dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun Papa 14. Leo'dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun
Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu
İran’da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20’ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı İran'da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20'ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı
Eğitime kar engeli Çok sayıda ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi

20:31
Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran görüntü
Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran görüntü
20:26
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD’de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
20:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
20:13
Erdoğan, Trump’la telefonda görüştü: Venezuela’nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
Erdoğan, Trump'la telefonda görüştü: Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
19:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Maduro’nun tutuklanmasına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki
19:33
Canlı anlatım: Karşılaşmada goller üst üste
Canlı anlatım: Karşılaşmada goller üst üste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 21:42:53. #7.11#
SON DAKİKA: Atabarı Kayak Merkezi Sezonu Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.