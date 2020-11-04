Atakaş Hatayspor, kupa maçına hazır
04.11.2020 17:06
ATAKAŞ Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda yarın saat 20.30'da sahasında oynayacağı Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
ATAKAŞ Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda yarın saat 20.30'da sahasında oynayacağı Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Misli.com 2'nci Lig takımlarından Şanlıurfaspor karşısında bir üst tura yükselmenin hesaplarını yapan Atakaş Hatayspor, maç öncesi son idmanını yaptı. Osman Çalgın Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından, 5'e 2 top kapma, çabukluk, pas, hava topu ve şut çalışması yapıldı. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde, yağmurlu havada gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.
Son Dakika Barcelona, oyuncuların indirime gitmemesi halinde iflas edebilir İzmir'de depremin ardından iki ayrı noktada yer altından sıcak su çıkmaya başladı Palamudun tahtını alan hamsi kilosu 20 TL'den kapış kapış satılıyor Ayda'nın babasından yürek yakan sözler: Enkaza girmek için birinden mont çaldım, çaresizlik her şeyi yaptırıyor Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: HDP'ye alternatif bir Kürt partisi kurdurmak için harekete geçtiler Emrah Apartmanı'ndan Yılmaz Erbek Apartmanı'na taşınan emekli astsubay, depremde yaşamını yitirdi FETÖ'de çatlak büyüyor! Örgüt üyeleri sosyal medyada birbirine girdi