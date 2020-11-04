Atakaş Hatayspor, kupa maçına hazır

ATAKAŞ Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda yarın saat 20.30'da sahasında oynayacağı Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Misli.com 2'nci Lig takımlarından Şanlıurfaspor karşısında bir üst tura yükselmenin hesaplarını yapan Atakaş Hatayspor, maç öncesi son idmanını yaptı. Osman Çalgın Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından, 5'e 2 top kapma, çabukluk, pas, hava topu ve şut çalışması yapıldı. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde, yağmurlu havada gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.