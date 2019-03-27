Son Dakika Haberleri: Ataköy'de Tır ve Otobüs Tren Alt Geçidine Sıkıştı (3)

Ataköy'de Tır ve Otobüs Tren Alt Geçidine Sıkıştı (3)

1 saat önce

Ersan SAN/İSTANBUL DHA-BAKIRKÖY Ataköy'de TIR ve otobüs, tren alt geçidine sıkıştı.

Ataköy'de Tır ve Otobüs Tren Alt Geçidine Sıkıştı (3), System.String[]
Ersan SAN/İSTANBUL DHA-BAKIRKÖY Ataköy'de TIR ve otobüs, tren alt geçidine sıkıştı. Sıkışan iki araç ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Strasburg Caddesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan tren alt geçidinin altından geçmeye çalışan TIR ve otobüs sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye sevk edildi. Ekipler, caddeyi trafiğe kapatarak, kalan araçları kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından araçlar sıkıştıkları yerden çıkarılırken trafik normal seyrine döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:41 Kaynak: DHA

DHA, Ataköy, Güncel
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