Tente çökmesi sonucu cemaatten 3 kişinin ölümüyle ilgili davada müştekiler dinlenildi - Son Dakika

Ataköy'deki Ömer Duruk Camisi'nde, kar biriken tentenin cenaze namazı kılan cemaatin üzerine çökmesi sonucu 3 kişinin ölümü, 45 kişinin de yaralanmasıyla ilgili 4 imamın yargılandığı davada, müştekiler dinlenildi.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 2 tutuksuz sanık ile 2 müşteki katıldı. Tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Mahkemeye gelen evrakları okuyan mahkeme başkanı, İstanbul Emniyet Müdürlüğünden gelen yazıda, caminin yapılmasıyla ilgili herhangi bir derneğin faaliyetinin olmadığının bildirildiğini söyledi.

Olayda annesi yaralanan müşteki Kerem Uzun, olay günü cenaze vesilesiyle camide olduğunu ve şikayetinin sürdüğünü ifade ederek, "Tenteler karla doluydu, zabıta tentelerin altına şerit çekmişti. Caminin içerisinde namaz kılınma konuşuluyordu ama reddedilmişti. Cenaze namazını kıldıracak imam 'tentelerin altına girin, 2 dakika namaz kılar, çıkarız' demişti. Biz tentelerin altına girmedik. Namazın bitmesinin ardından cemaat tabutu çıkarıyordu. O sırada galiba tabut bir tenteye çarptı. Büyük bir gürültüyle tente çöktü. Annem tentenin altında olmamasına rağmen tente altında kaldı." dedi.

Diğer müşteki Sevil Çokyaşar da olay günü çok fazla kar yağdığını, tentelerin kar yağışı nedeniyle bombe yaptığını, imamın da "Hemencecik namazı kılalım, bitsin." dediğini anlattı.

Namazın kılınmasının ardından tentenin çöktüğünü aktaran Çokyaşar, "Annem tentenin altında kaldı. Kendisi 4 yıldır bakımevinde yatmaktadır, halen bilinci kapalıdır. Ben de annemi tentenin altından çıkarırken ufak tefek yaralandım." diye konuştu.

Tarafların avukatları da eksiklerin giderilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, duruşmada beyanı alınmayan 4 müşteki hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına ve dosyanın iş güvenliği uzmanı, endüstri mühendisi, inşaat mühendisi ve hukukçudan oluşacak 5 kişilik bilirkişi heyetine gönderilerek, rapor alınmasına karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden??

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 10 Ocak 2017'de Ataköy 5. Kısım'daki Ömer Duruk Camisi'nde kılınan bir cenaze namazı sırasında cemaatin altında bulunduğu tentelerin, üzerine birikmiş kar nedeniyle çöktüğü anlatıldı.??

Çöken tentenin altında kalan Zihni Ganiç, Feruzan Eryürük ve Mustafa Ümit Şengezer'in öldüğü, 45 kişinin de çeşitli şekillerde yaralandığı belirtilen iddianamede, İBB'nin cenaze namazlarını kıldırmakla görevli imamları Mustafa Kavukluoğlu ve Mustafa Çiçek ile cami imamları Adem Karabey ve Faruk Yazar, "sanık" olarak yer aldı.??

Olayda hayatını kaybeden Zihni Ganiç, Feruzan Eryürük ve Mustafa Ümit Şengezer'in ölümlerinin kazaya bağlı olarak meydana geldiği, tentelerin çökmesiyle ölüm neticeleri arasında illiyet bağı bulunduğu anlatılan iddianamede, olayda yaralananların da şikayetçi oldukları bildirildi.

İddianamede, sanıklar Mustafa Kavukluoğlu ile Mustafa Çiçek'in anonslarla uyarı yapılmasına ve etrafı çevrilmesine rağmen, cemaati tentelerin altına topladıklarına vurgu yapılarak, sanıklar Adem Karabey ve Faruk Yazar'ın ise Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi'nden kaynaklanan yükümlülüklerine aykırı dikkat ve özen yükümlülüklerini ihlal etmeleri nedeniyle bu neticeye neden oldukları belirtildi.??

İddianamede, sanıklar Mustafa Kavukluoğlu, Mustafa Çiçek, Adem Karabey ve Faruk Yazar'ın "taksirle birden fazla kişinin ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.??

Soruşturma yapılan eski Bakırköy Müftüsü Mustafa Açıkalın, temizlik görevlisi Ali Rıza Mülayim, Bakırköy Belediye Başkanlığındaki görevliler ve tenteyi kuran şirket yetkilileri hakkında ise takipsizlik kararı verilmişti.