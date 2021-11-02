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Atakum Belediye Başkanından skandal ifadeler: Kullanım tarihi bitmiş yiyecekleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz - Son Dakika

Atakum Belediye Başkanından skandal ifadeler: Kullanım tarihi bitmiş yiyecekleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz

02.11.2021 18:27

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, ihtiyaç sahibi ailelere yapılan yardım faaliyetlerinden bahsetti. Yaptığı konuşmasında skandal ifadeler kullanan Deveci, Karadeniz'de tüm büyük marketlerle iş birliği içinde olduklarını belirtti. Sözlerine "Son kullanma tarihi bitmiş olan yiyecekleri gidip alıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz" şeklinde devam etti. Atakum Belediyesi'nin resmi internet sitesindeki konuşma metninde de aynı ifadelerin kullanıldığı görüldü.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Vedat Türkali Eğitim Kültür ve Sanat Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu. Konuşması sırasında ihtiyaç sahibi ailelere yapılan yardım faaliyetlerinden ve bu amaçla kurulan Gıda Bankası'ndan da bahseden Deveci, skandal ifadeler kullandı.

"SON KULLANMA TARİHİ BİTMİŞ YİYECEKLERİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITIYORUZ"

İhtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunabilmek amacıyla Karadeniz'deki tüm büyük marketlerle işbirliği içinde olduklarını belirten Deveci, "Marketlerin son kullanma tarihi bitmiş olan yiyeceklerin ve diğer ev ihtiyaçlarını takip edebiliyoruz gidip alıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz." dedi.

CHP'li Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin bu açıklamaları, sosyal medyada AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdulkadir Köstek tarafından gündeme taşındı. Köstek, söz konusu ifadelerin kullanıldığı videoyu paylaşarak "Sözün bittiği yerdeyiz" dedi.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'den skandal ifadeler: Kullanım tarihi bitmiş yiyecekleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz

AYNI İFADELER BELEDİYENİN RESMİ İNTERNET SİTESİNDE DE YAYINLANDI

Cemil Deveci'nin yaptığı konuşma, Atakum Belediyesi'nin resmi internet sitesinde de yayınlandı. İlgili web sitesinde konuşmanın metne dökülmüş halinde de skandal ifadelerin tıpkı videodaki şekliyle kullanıldığı görüldü.

"YAPILAN YARDIMDAN İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE HAKKIYLA ULAŞTIRILIYOR"

"Gıda Bankası kurduk. Karadeniz'de ilk Türkiye'de aktif olarak çalışabilen birkaç gıda bankasından bir tanesi. Aşağı yukarı bir buçuk yıldır binin üzerinde ailenin tüm ihtiyaçlarını bir eve lazım olan tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Atakum Belediyesi'nin bütçesinden ciddi bir kaynak aktarmıyoruz, dayanışma ile yardımlaşma ile gidiyor. Orası hem yardım yapmak isteyen katkı vermek isteyen yurttaşlarımız tarafından gidiliyor soruluyor sorgulanıyor, denetleniyor. Yardım yapmadan önce gidiyor Atakumlular Samsunlular 'Burası nasıl işliyor, kime yardım yapıyorsunuz hangi ilkeleriniz var buradaki sistemi nasıl kurdunuz, gelen bağışı nereye yazıyorsunuz, nerede saklıyorsunuz, gideni hangi sistemden nasıl düşüyorsunuz' tümüne kadar denetliyorlar kafalarına yatınca gidip yardımda bulunuyorlar. Gıda Bankası'na yapılan yardım vergi matrahından da düşülüyor, yeri gelmişken sizin aracılığınızla bir çağrı daha yapayım Samsunlulara ve sevgili hemşehrilerimize Atakum'da çok sayıda buna benzer ihtiyaçlarını karşılayamayan aileler var; o nedenle Gıda Banklası faaliyetlerine devam ediyor. Gıda Bankası'na desteğe ve yardıma Tüm Samsunluları tüm Atakumluları bundan önce olduğu gibi devam etmeye davet ediyorum ve çağırıyorum. Yapılan yardımlar ihtiyaç olan ailelere hakkıyla doğru bir biçimde ulaştırılıyor.

"SON KULLANMA TARİHİ BİTMİŞ YİYECEKLERİ TAKİP EDİP ALIYORUZ"

Uluslararası yardım şirket ve dernekleri ve kuruluşları ile iş birliğimiz var. Büyük marketlerle işbirliğimiz var, Karadeniz'deki tüm büyük marketlerle iş birliğimiz var. Marketlerin son kullanma tarihi bitmiş olan yiyeceklerin ve diğer ev ihtiyaçlarını takip edebiliyoruz gidip alıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz."

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'den skandal ifadeler: Kullanım tarihi bitmiş yiyecekleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz
Söz konusu ifadeler, Atakum Belediyesi Resmi Web Sitesi'nde de yayınlandı.
Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'den skandal ifadeler: Kullanım tarihi bitmiş yiyecekleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz
Söz konusu ifadeler, Atakum Belediyesi Resmi Web Sitesi'nde de yayınlandı.
Atakum Belediye Başkanından skandal ifadeler: Kullanım tarihi bitmiş yiyecekleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz

Vedat Türkali, Cemil Deveci, Karadeniz, Atakum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atakum Belediye Başkanından skandal ifadeler: Kullanım tarihi bitmiş yiyecekleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz - Son Dakika


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