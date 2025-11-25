Atakum'da Kavga: Gençler Arasında Darbe İddiası - Son Dakika
Atakum'da Kavga: Gençler Arasında Darbe İddiası

Atakum\'da Kavga: Gençler Arasında Darbe İddiası
25.11.2025 12:39
Samsun’un Atakum ilçesinde gençler arasında kavga çıktı, her iki taraf da şikayette bulundu.

Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda 22 Kasım'da saat 23.30 sıralarında dehşet dolu dakikalar yaşandı. İddiaya göre; Belinay Ceren M. (21) ve eski erkek arkadaşı B.C.K. (26) ile onun kız arkadaşı C.B. (26) arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü.

İKİ TARAF DA ŞİKAYETÇİ

Olayın ardından Belinay Ceren M., emniyete gidip, şikayette bulundu. B.C.K. ile C.B., savcı talimatıyla emniyetteki ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Her iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Genç kadını öldüresiye darp etti! 'Beni tuzağa düşürdü' deyip fotoğraflarını paylaştı

DARP GÖRÜNTÜLERİNİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Belinay Ceren M., darbedildiğine dair fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşarak, "Merhaba ben Ceren M., bunlar da eski erkek arkadaşımın 'Konuşacağız' diyerek tek başıma tuzağa düşürüp bana saldırdıktan sonraki halim" ifadelerine yer verdi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Atakum'da Kavga: Gençler Arasında Darbe İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Atakum'da Kavga: Gençler Arasında Darbe İddiası - Son Dakika
