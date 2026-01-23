Emniyet Genel Müdürlüğü Atama Kararları

Emniyet Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ve Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.
Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen Yalova İl Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Erdem Çağlar Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne ve Polis Başmüfettişi Erdinç Yüceer Niğde İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.
