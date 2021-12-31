Atama kararları Resmi Gazete'de! Yerel Yönetim Politikalar Kurulu'na Azize Sibel Gönül atandı - Son Dakika

Parasını yatıran servetine servet kattı! İşte 2021'in en çok kazandıran yatırım aracı

Çok sayıda kişinin canı yanmıştı! Kimlik numaralarıyla ilgili uygulama artık e-Devlet'te

Resmi Gazete'nin bugünkü yayımlanan sayısında Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu üyeliğine Azize Sibel Gönül atandı. AK Parti'den milletvekilliği görevinde bulunan Gönül, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde İzmit Belediye Başkanı adayı olmuş ancak başkanlığı CHP'li rakibine kaybetmişti. Kocaeli'de AK Parti'nin yönetiminde olmayan tek belediye ise İzmit Belediyesi.

İL MÜDÜRLÜKLERİNE ÇOK SAYIDA ATAMA

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliğine Hüseyin Uyan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Düzce İl Müdürlüğüne Mehmet Sarıoğlan, Karabük İl Müdürlüğüne İsrafil Yıldız, Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Bekir Yücel Tanrıkulu, Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ise Fatih Önlem atandı.