Ataman'dan Irkçı Saldırılara Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Ataman'dan Irkçı Saldırılara Tepki

09.01.2026 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ergin Ataman, Yunan taraftarların ırkçı saldırılarına maruz kaldığını belirtti; Türk olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, sosyal medyada bazı Yunan taraftarların ırkçı saldırısına maruz kaldığını söyledi.

Ergin Ataman, Basketbol Avrupa Ligi'nin 21. haftasındaki Virtus Bologna maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyada ırkçı saldırılara maruz kaldığını belirten 60 yaşındaki çalıştırıcı, "Genelde sosyal medyamda bazı insanlar var, bana saldırmaya başlıyorlar. Özellikle ülkeme yönelik olarak bunu yapıyorlar. Bana saldırıp Türk olduğumu söyleyen mesajlar gönderiyorlar. Türk olduğum için Yunanistan'dan gitmem gerektiğini söylüyorlar. Panathinaikos için çok kötü olduğumu söylüyorlar." ifadelerini kullandı.

Türk olduğundan dolayı gurur duyduğunu ifade eden Ataman, "Türk olmaktan gurur duyuyorum ama Yunanistan'ı, Atina'yı ve Panathinaikos'u da seviyorum. Ben burada başarı için varım, bunun için buradayım." şeklinde konuştu.

Kulüp olarak hedeflerinin çok büyük olduğunu ve asla pes etmeyeceklerinin altını çizen deneyimli başantrenör, "Maçın başında yumruğumu gösterdim çünkü her zaman birlikteyim. Taraftarlarla, oyuncularla, teknik ekiple, kulüple yakalanması gereken bir sinerji var hep beraber büyük hedeflere ulaşacağız." dedi.

Kaynak: AA

Ergin Ataman, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ataman'dan Irkçı Saldırılara Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu Limitten muaf tutulacak Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak
AK Parti’ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt AK Parti'ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt
Avrupa ülkesinde deprem 68 bin 500 şirket resmen iflas etti Avrupa ülkesinde deprem! 68 bin 500 şirket resmen iflas etti
Görüntü Sabiha Gökçen’den Uçak pistin üzerinde askıda kaldı Görüntü Sabiha Gökçen'den! Uçak pistin üzerinde askıda kaldı
5-0’lık maçın önüne geçen kare 5-0'lık maçın önüne geçen kare
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var

11:27
Çılgın teklif Fenerbahçe, Lookman’ı almaya gidiyor
Çılgın teklif! Fenerbahçe, Lookman'ı almaya gidiyor
11:23
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
11:21
İlk kez görüntülendi Halep’ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
İlk kez görüntülendi! Halep'ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
11:04
Galatasaray mı Fenerbahçe mi İşte Olimpiyat Stadı’nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf
Galatasaray mı Fenerbahçe mi? İşte Olimpiyat Stadı'nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf
10:55
Halep’teki operasyonlar sonrası YPG’lilerin tahliyesi başladı
Halep'teki operasyonlar sonrası YPG'lilerin tahliyesi başladı
09:49
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 11:58:38. #7.11#
SON DAKİKA: Ataman'dan Irkçı Saldırılara Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.