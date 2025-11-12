Ataşehir Belediyesi'nden Kentsel Dönüşümde Yeni Uygulama

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi, ilçe genelinde artan kentsel dönüşüm çalışmalarının şeffaf, güvenli ve sürdürülebilir biçimde yürütülmesi amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Belediyenin sermayesinin tamamına sahip olduğu şirketi ATABEL A.Ş., dönüşüm süreçlerinde hem danışman hem de garantör kimliğiyle yeniden yapılandırıldı.

Ataşehir Belediyesi, ilçenin deprem direncini artırmak ve modern şehirleşmeye katkı sağlamak amacıyla örnek bir kentsel dönüşüm programını hayata geçiriyor. Belediyenin iştiraki ATABEL A.Ş., yeni dönemde hem danışman hem de garantör kimliğiyle dönüşüm süreçlerine öncülük edecek.

Ataşehir Belediyesi'nin tamamen kendi sermayesiyle faaliyet gösteren şirketi ATABEL, 2026 yılında sistematik olarak uygulanmaya başlanacak Akılcı Dönüşüm Modeli'nin teknik ve hukuki altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Modelin ilk saha uygulaması ise İçerenköy Mahallesi'nde hayata geçiriliyor.

Bilgilendirme süreci 8 ay içinde tamamlandı

İçerenköy Mahallesi'nde yer alan Çetin Ceylan Sitesi sakinlerinin Mart 2025'te ATABEL'e yaptığı başvuru sonrası başlayan kentsel dönüşüm bilgilendirme süreci, 8 ay içinde tamamlandı. 2 blokta toplam 36 daireden oluşan sitenin riskli binalarının yıkımı dün itibarıyla gerçekleştirildi. ATABEL tarafından hazırlanan Akılcı Dönüşüm dosyası kapsamında proje, teknik şartname, sözleşme ve finans modeli taslakları, maliklerin katılımıyla geliştirildi. Yapım sürecini üstlenecek firma olarak ise maliklerin kararıyla BİAKS Yapı belirlendi. ATABEL, süreç boyunca hem yüklenici firmaya teknik ve hukuki danışmanlık sağlayacak hem de malikler adına proje takviminin ve standartlarının korunması konusunda garantörlük üstlenecek. Böylece projenin her aşamasında şeffaf, güvenli ve sürdürülebilir bir dönüşüm hedefleniyor.

Dayanıklı bir kent yaşamının inşasını hedefliyor

Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü'nün "Yarısı Bizden" programı kapsamında daire başına 1 milyon 750 bin TL mali destek sağlanan projede, toplam 2 blokta 48 daire inşa edilecek. Ataşehir Belediyesi, Akılcı Dönüşüm Modeli ile kentsel dönüşümün yalnızca binaların yenilenmesi değil; yaşam alanlarının, çevrenin ve sosyal koşulların da iyileştirilmesi anlamına geldiğini belirtiyor. Bu kapsamda proje, hem yaklaşık 140 Ataşehirli yurttaşın deprem riskinden kurtulmasını hem de daha çağdaş ve dayanıklı bir kent yaşamının inşasını hedefliyor.

"Bu süreçleri çok yakından takip edeceğim"

Çetin Ceylan Sitesi'nde başlayan dönüşüm çalışmaları esnasında vatandaşlarla buluşan Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, hak sahiplerine hayırlı olsun dileklerini iletti. Kentsel dönüşüm çalışmalarına büyük öncelik verdiklerini belirten Adıgüzel, "Kentsel dönüşüm bizim birinci meselemiz. Deprem olduğunda herkes bir anda hatırlıyor, binamız sağlam mı diyor, sonra unutuluyor. Biz, Ataşehir'de unutturmayalım istiyoruz. Komşularımızın kentsel dönüşüm esnasında özellikle teşviklerden yararlanmasını istiyor ve bu süreci kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Bizim için heyecan verici bir süreç olacak. Eksiklik veya herhangi bir rahatsızlık olmaması için bu süreçleri ben de çok yakından takip edeceğim" diye konuştu.