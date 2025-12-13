İstanbul\'un göbeğinde \'at kesimi\' skandalı! Vatandaşlara yerdirmişler

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir depoda atların kesildiği ve satışının yapıldığı iddiasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

AT KESİLEN DEPOYA BASKIN

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Yenisahra Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir depoya getirilen atların kesildiği iddialarıyla ilgili çalışma başlattı. Savcılıktan alınan arama kararıyla depoya baskın yapan ekipler, şüpheli E.B'yi gözaltına aldı.

3 AT KESİLDİ İDDİASI

Şüpheli E.B'nin, emniyette verdiği ifadesinde, kendisinin de kaldığı depoda G.G'nin 3 atı kestiğini, olayla ilgisinin bulunmadığını iddia ettiği öğrenildi. Bunun üzerine ekipler G.G'yi de gözaltına aldı.

SİCİLİ KABARIK ÇIKTI

Emniyete getirilen şüpheli G.G'nin, hayvan hırsızlığının yanı sıra "evden ve açıktan hırsızlık" ile "kasten yaralama" suçlarından kaydı bulunduğu tespit edildi.