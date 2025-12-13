İstanbul'un göbeğinde 'at kesimi' skandalı! Vatandaşlara yerdirmişler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'un göbeğinde 'at kesimi' skandalı! Vatandaşlara yerdirmişler

İstanbul\'un göbeğinde \'at kesimi\' skandalı! Vatandaşlara yerdirmişler
13.12.2025 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir depoda atların kesildiği iddiası üzerine iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri ifadesinde kendisinin de kaldığı depoda 3 at kesildiğini itiraf etti.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir depoda atların kesildiği ve satışının yapıldığı iddiasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

AT KESİLEN DEPOYA BASKIN

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Yenisahra Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir depoya getirilen atların kesildiği iddialarıyla ilgili çalışma başlattı. Savcılıktan alınan arama kararıyla depoya baskın yapan ekipler, şüpheli E.B'yi gözaltına aldı.

Ataşehir'de depoda atların kesildiği iddiasına ilişkin 2 zanlı yakalandı

3 AT KESİLDİ İDDİASI

Şüpheli E.B'nin, emniyette verdiği ifadesinde, kendisinin de kaldığı depoda G.G'nin 3 atı kestiğini, olayla ilgisinin bulunmadığını iddia ettiği öğrenildi. Bunun üzerine ekipler G.G'yi de gözaltına aldı.

Ataşehir'de depoda atların kesildiği iddiasına ilişkin 2 zanlı yakalandı

SİCİLİ KABARIK ÇIKTI

Emniyete getirilen şüpheli G.G'nin, hayvan hırsızlığının yanı sıra "evden ve açıktan hırsızlık" ile "kasten yaralama" suçlarından kaydı bulunduğu tespit edildi.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, İstanbul, Ataşehir, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'un göbeğinde 'at kesimi' skandalı! Vatandaşlara yerdirmişler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi
Meclis toplantısında kavga çıktı Gırtlak gırtlağa geldiler Meclis toplantısında kavga çıktı! Gırtlak gırtlağa geldiler
Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kabe’den video mesaj paylaştı Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kabe'den video mesaj paylaştı
Konya’da film gibi operasyon: Firari tabancayla, yanındakiler bıçakla direndi Konya'da film gibi operasyon: Firari tabancayla, yanındakiler bıçakla direndi
Rusya, Ukrayna’nın Odessa kentine saldırı düzenledi, Türk gemisi isabet aldı Rusya, Ukrayna'nın Odessa kentine saldırı düzenledi, Türk gemisi isabet aldı
İspanyol vekilin burkalı protestosu parlamentoda kriz yarattı İspanyol vekilin burkalı protestosu parlamentoda kriz yarattı

18:34
Sergen Yalçın onay verdi: Sürpriz olmasa ocak ayında Beşiktaş’a geliyor
Sergen Yalçın onay verdi: Sürpriz olmasa ocak ayında Beşiktaş'a geliyor
18:20
Bahis soruşturmasındaki futbolcuların yazışmaları tespit edildi: Maçı alır mıyız, kupon yapıyorum
Bahis soruşturmasındaki futbolcuların yazışmaları tespit edildi: Maçı alır mıyız, kupon yapıyorum
18:12
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili iddialarda ismi geçti, istifa etti
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili iddialarda ismi geçti, istifa etti
17:40
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan açıklama: Yasa dışı bahis cezaları artırılıyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama: Yasa dışı bahis cezaları artırılıyor
17:02
Marmaray’da Türk-Kürt kavgası
Marmaray'da Türk-Kürt kavgası
16:43
Suriye’de, Amerikan ve Suriye ordusunun ortak devriyesi sırasında askerlere ateş açıldı
Suriye'de, Amerikan ve Suriye ordusunun ortak devriyesi sırasında askerlere ateş açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2025 18:37:18. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'un göbeğinde 'at kesimi' skandalı! Vatandaşlara yerdirmişler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.