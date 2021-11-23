Üye Girişi
Ataşehir'de bir iş yerinde meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Ataşehir'de bir iş yerinde meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu 1 kişi yaralandı

23.11.2021 07:53
Ataşehir'de bir iş yerinde meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu 1 kişi yaralandı

Ataşehir'de 5 katlı binanın altında bulunan iş yerinde doğalgaz patlaması sonucu bir kişi yaralandı.

Ataşehir'de 5 katlı binanın altında bulunan iş yerinde doğalgaz patlaması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde bulunan bir fırında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı doğalgaz patlaması meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine, itfaiye, polis, sağlık ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

Fırında yaşanan patlamanın etkisiyle camlar kırıldı, yan taraftaki iş yerinde de maddi hasar meydana geldi.

Patlamanın yaşandığı iş yerinin önü güvenlik şeridiyle kapatıldı, İGDAŞ ekipleri iş yerine giden doğalgazı kesti.

Patlamada çalıştıkları iş yerinde maddi hasar oluştuğunu söyleyen Gökhan Berik, "Biz tezgahtaydık bir anda patlama oldu. İş yerimizin üst katında çökme oldu. Baya zararımız var. Çok şiddetli bir patlamaydı." şeklinde konuştu.

Ekipler, patlama nedeniyle kullanılamaz hale gelen iş yerinde inceleme yapıyor.

Ataşehir'de bir iş yerinde meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu 1 kişi yaralandı
Ataşehir'de bir iş yerinde meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu 1 kişi yaralandı
Ataşehir'de bir iş yerinde meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu 1 kişi yaralandı
Ataşehir'de bir iş yerinde meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu 1 kişi yaralandı
Ataşehir'de bir iş yerinde meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu 1 kişi yaralandı

Doğalgaz, Ataşehir, İtfaiye, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ataşehir'de bir iş yerinde meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı 07:59 Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü 07:57 Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın 07:36 Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık
Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi 21:13 Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak 17:06 Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım 16:13 Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım
Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru 16:06 Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı 15:01 Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı

Son Dakika Haberleri
08:13 Son dakika dolar ne kadar? Dolar kaç TL? 23 Kasım dolar ve euro fiyatı
07:58 Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı
07:57 Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarıyla paylaştı
07:57 Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü
01:15 Bolu Belediye meclisinde "Şahin K" tartışması: Konu nereden ona geldi? Pardon performansı konuşuyoruz
00:44 Görevden alınacağı iddia edilen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti
00:10 E-5'te korkunç kaza! Açık damperle yolculuk eden kamyon üst geçide çarptı
00:08 Moldova ve Rusya arasında doğal gaz krizi! Vanaları kapatabilirler
00:05 Trafik kazası yaptı, öldürdüğü adam bagajdan çıktı! İtirafı dehşete düşürdü: İnsan eti yedim, tadını beğenmedim
23:43 Metin Akpınar'dan çok konuşulacak Cem Yılmaz sözleri: Aktör kumaşı iyi değil
Son dakika dolar ne kadar? Dolar kaç TL? 23 Kasım dolar ve euro fiyatı Son dakika dolar ne kadar? Dolar kaç TL? 23 Kasım dolar ve euro fiyatı         
08:14
Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarıyla paylaştı Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarıyla paylaştı         
07:58
Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti         
07:39
46'ncı Uluslararası Emmy Ödülleri New York'ta sahiplerini buldu 46'ncı Uluslararası Emmy Ödülleri New York'ta sahiplerini buldu         
05:41
Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi         
17:45
Son dakika: LPG oto gaza bir zam daha! Fiyat 19 kuruş daha arttı Son dakika: LPG oto gaza bir zam daha! Fiyat 19 kuruş daha arttı         
16:47
Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar         
16:11
Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler         
16:03
Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor         
14:48
İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!" İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!"         
14:47
2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anı paylaştı 2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anı paylaştı         
14:24
Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı         
14:11
İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi         
13:38
AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt! AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt!         
13:37
8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi 8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi         
13:21
TBMM'de gergin anlar! İçişleri Bakanı CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun TBMM'de gergin anlar! İçişleri Bakanı CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun         
12:12
Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal         
11:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 08:27:10. #1.13#
SON DAKİKA: Ataşehir'de bir iş yerinde meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement