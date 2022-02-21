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Ataşehir'de elleri cebinde hırsız, muhabbet kuşunu böyle çaldı - Son Dakika

Ataşehir'de elleri cebinde hırsız, muhabbet kuşunu böyle çaldı

21.02.2022 09:47

Ataşehir'de elleri cebinde hırsız, muhabbet kuşunu böyle çaldı Ataşehir'de kuş hırsızı kamerada Ataşehir'de bir şahıs, elleri cebinde girdiği evin bahçesinde bulunan muhabbet kuşunu kafesiyle birlikte çaldı.

Ataşehir'de elleri cebinde hırsız, muhabbet kuşunu böyle çaldı

Ataşehir'de kuş hırsızı kamerada

İSTANBUL - Ataşehir'de bir şahıs, elleri cebinde girdiği evin bahçesinde bulunan muhabbet kuşunu kafesiyle birlikte çaldı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken şüphelinin rahat tavırlarıysa pes dedirtti.

Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Ataşehir'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hava alması için kafesiyle birlikte camın önüne konulan muhabbet kuşu, henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından çalındı. Rahat tavırlar içerisinde eve ait bahçeye giriş yapan şüpheli etrafı gözetledikten sonra pencere kenarına yaklaşarak muhabbet kuşunu kafesiyle birlikte çaldı. Şüpheli şahıs, çaldığı kuşla birlikte bahçeden çıkarak uzaklaştı.

Yaşanan ilginç hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, şüphelinin rahat tavırlarıysa pes dedirtti.

"Kendi evime böyle rahat giremedim"

Hırsızlık olayına ilişkin konuşan ev sahibi Ahmet Demir, "33 yaşındayım. Yıllardır bu mahalledeyim. Kendi evime böyle rahat giremedim. Kuşu çalan kişi elleri cebinde sallanarak bahçeye giriyor. Önce etrafı yokluyor. Kimsenin olmadığını görünce de kuşu kafesiyle birlikte alıp gidiyor. Evin bahçesinde kamera olduğunu görmesine rağmen umursamıyor. Hırsızlık buraya kadar düştü mü? Manevi değeri fazlaydı bizim için Maddi olarak 50 lira anca eder. Bahçede bisiklet var, daha değerli şeyler var. Onları almıyor, 50 liralık kuşu alıyor" diye konuştu.

Ataşehir'de elleri cebinde hırsız, muhabbet kuşunu böyle çaldı
Ataşehir'de elleri cebinde hırsız, muhabbet kuşunu böyle çaldı
Ataşehir'de elleri cebinde hırsız, muhabbet kuşunu böyle çaldı
Ataşehir'de elleri cebinde hırsız, muhabbet kuşunu böyle çaldı
Ataşehir'de elleri cebinde hırsız, muhabbet kuşunu böyle çaldı
Ataşehir'de elleri cebinde hırsız, muhabbet kuşunu böyle çaldı
Ataşehir'de elleri cebinde hırsız, muhabbet kuşunu böyle çaldı
Ataşehir'de elleri cebinde hırsız, muhabbet kuşunu böyle çaldı
Ataşehir'de elleri cebinde hırsız, muhabbet kuşunu böyle çaldı
Ataşehir'de elleri cebinde hırsız, muhabbet kuşunu böyle çaldı

YORUMLAR
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Hırsızlık, Ataşehir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de elleri cebinde hırsız, muhabbet kuşunu böyle çaldı - Son Dakika


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