Ataşehir'de feci kaza: Tırın altında 100 metre sürüklenen yaşlı kadın hayatını kaybetti

İSTANBUL - Ataşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına tır çarptı. Tırıın altında kalarak 100 metre sürüklenen yaşlı kadın hayatını kaybetti. Kırmızı ışıkta bekledikten sonra yayayı fark etmeyerek hareket eden tır şoförü ise gözaltına alındı.

Kaza, Ataşehir Mimar Sinan Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 60 yaşlarındaki bir kadın, kırmızı ışıkta bekleyen Tırıın önünden yolun karşısına geçmek istedi. Kadını fark etmeyen 34 DJM 949 plakalı Volvo marka tır şoförü B.Ç., hareket etti. tırın altında kalan yaşlı kadın, 100 metre sürüklendi. tır şoförü, vatandaşların bağrışması üzerine durumu fark ederek durdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, tırın altında kalan yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi hastane morguna kaldırılırken, gözaltına alınan tır şoförünün ise ifadesinin alınması için emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Kaza anını gören Bayramcan Bulut isimli bir vatandaş, "Kadın yaya şekilde karşıdan karşıya geçmek istedi, tır duruyordu. Kadın tırın ön tarafından geçerken, trafik açılınca tır fark etmedi. Daha sonra kadını ileriye kadar sürükledi. Ben arkasındaki araçtaydım, yaklaşık 50 metre kadar var." dedi. Polis, kazaya ilişkin çalışma başlattı.