Son dakika haberi! ATAŞEHİR'DE PARKTA ÖLDÜRÜLEN KADININ AĞABEYİ EN AĞIR ŞEKİLDE CEZA ALMASINI İSTİYORUM - Son Dakika
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Son dakika haberi! ATAŞEHİR'DE PARKTA ÖLDÜRÜLEN KADININ AĞABEYİ EN AĞIR ŞEKİLDE CEZA ALMASINI İSTİYORUM

07.05.2022 16:41

Son dakika gündem haberi... ATAŞEHİR'DE PARKTA ÖLDÜRÜLEN KADININ AĞABEYİ EN AĞIR ŞEKİLDE CEZA ALMASINI İSTİYORUMAlper KORKMAZ - Feridun AÇIKGÖZ İSTANBUL, (DHA)- ATAŞEHİR'de eşi Tuncay Kılıçin tarafından parkta bıçaklanarak öldürülen Sema Kılıçin, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ATAŞEHİR'DE PARKTA ÖLDÜRÜLEN KADININ AĞABEYİ EN AĞIR ŞEKİLDE CEZA ALMASINI İSTİYORUM

Alper KORKMAZ - Feridun AÇIKGÖZ İSTANBUL, (DHA)- ATAŞEHİR'de eşi Tuncay Kılıçin tarafından parkta bıçaklanarak öldürülen Sema Kılıçin, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay dün saat 13.00 sıralarında Örnek Mahallesi Şehit Cahar Dudayev Caddesi İsmet İnönü Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre eşiyle bir süredir problem yaşadıkları öğrenilen Sema Kılıçin boşanma işlemleri için adliyeye gitti. Adliye çıkışı eşi Tuncay Kılıçin konuşmak için Sema Kılıçin'i parka çağırdı. Aralarında tartışma çıkınca saldırgan koca yanında getirdiği bıçakla kadını defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan kadın kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan koca olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Sema Kılıçin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tuncay Kılıçin'e çevredekiler saldırdı. Polis saldırganı güçlükle öfkeli kalabalıktan kurtararak zırhlı araca bindirdi. Saldırgan karakola götürülürken, hayatını kaybeden kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Sema Kılıçin'in cenazesi otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi teslim alan ağabey Hikmet Ersin, Tartışma olmuş, babamın evine gitmiş. Çocuklarıyla ayrı kalmaya dayanamayınca geri gitmiş. Boşanma süreci var. Dava açmışlar iki tarafta. Kardeşim avukata gidiyor. Adliyeden geri gelişte eve giderken planlı bir şekilde parka zorla götürüyor. Orada da bıçaklayıp öldürüyor. Şikayet edildi daha önce. 1 hafta 15 gün öncesinde karakola gidiyorlar. Yine bıçaklı bir saldırı oluyor dilekçe veriyorlar. Evi basıyor. En ağır şekilde ceza almasını istiyorum. dedi.

Öldürülen kadının 18, 16 ve 15 yaşlarında 3 erkek çocuğu olduğu öğrenildi. Sema Kılıçin'in cenazesi Ataşehir Müminderesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Son dakika haberi! ATAŞEHİR'DE PARKTA ÖLDÜRÜLEN KADININ AĞABEYİ EN AĞIR ŞEKİLDE CEZA ALMASINI İSTİYORUM
Son dakika haberi! ATAŞEHİR'DE PARKTA ÖLDÜRÜLEN KADININ AĞABEYİ EN AĞIR ŞEKİLDE CEZA ALMASINI İSTİYORUM
Son dakika haberi! ATAŞEHİR'DE PARKTA ÖLDÜRÜLEN KADININ AĞABEYİ EN AĞIR ŞEKİLDE CEZA ALMASINI İSTİYORUM
Son dakika haberi! ATAŞEHİR'DE PARKTA ÖLDÜRÜLEN KADININ AĞABEYİ EN AĞIR ŞEKİLDE CEZA ALMASINI İSTİYORUM
Son dakika haberi! ATAŞEHİR'DE PARKTA ÖLDÜRÜLEN KADININ AĞABEYİ EN AĞIR ŞEKİLDE CEZA ALMASINI İSTİYORUM

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Son dakika haberi: Ataşehir'de bir kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü Son dakika haberi: Ataşehir'de bir kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü Son dakika haber... ATAŞEHİR'DE KADIN CİNAYETİ Son dakika haber... ATAŞEHİR'DE KADIN CİNAYETİ

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! ATAŞEHİR'DE PARKTA ÖLDÜRÜLEN KADININ AĞABEYİ EN AĞIR ŞEKİLDE CEZA ALMASINI İSTİYORUM - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! ATAŞEHİR'DE PARKTA ÖLDÜRÜLEN KADININ AĞABEYİ EN AĞIR ŞEKİLDE CEZA ALMASINI İSTİYORUM - Son Dakika
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