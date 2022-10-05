Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, tepki çeken görüntülerin çekildiği özel hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.
Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık hizmeti ilkeleri ve insanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği özel hastanenin FAALİYETİ DURDURULMUŞTUR. Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak. Sağlıkta güven sarsıcı hiçbir fiile toleransımız yoktur. Mesleğimizin gerçek mensuplarının üzüntüsü tarif edilemez" ifadelerine yer verdi.
- İstanbul
Kaynak: DHA
Fahrettin Koca, Twitter, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › ATAŞEHİR'DE TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLERİN ÇEKİLDİĞİ HASTANENİN FAALİYETLERİ DURDURULDU - Son Dakika
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