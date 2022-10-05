ATAŞEHİR'DE TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLERİN ÇEKİLDİĞİ HASTANENİN FAALİYETLERİ DURDURULDU - Son Dakika
Üye Girişi

ATAŞEHİR'DE TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLERİN ÇEKİLDİĞİ HASTANENİN FAALİYETLERİ DURDURULDU

05.10.2022 19:01
ATAŞEHİR'DE TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLERİN ÇEKİLDİĞİ HASTANENİN FAALİYETLERİ DURDURULDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tepki çeken görüntülerin çekildiği özel hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tepki çeken görüntülerin çekildiği özel hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık hizmeti ilkeleri ve insanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği özel hastanenin FAALİYETİ DURDURULMUŞTUR. Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak. Sağlıkta güven sarsıcı hiçbir fiile toleransımız yoktur. Mesleğimizin gerçek mensuplarının üzüntüsü tarif edilemez" ifadelerine yer verdi.


- İstanbul
YORUMLAR
500
Sağlık Bakanı Koca açıkladı: İstanbul'da yatalak hastaya kötü muamele yapılan hastane kapatıldı Sağlık Bakanı Koca açıkladı: İstanbul'da yatalak hastaya kötü muamele yapılan hastane kapatıldı Yoğun bakımdaki yaşlı kadının yüzüne para saçan sağlık personellerinin görevine son verildi Yoğun bakımdaki yaşlı kadının yüzüne para saçan sağlık personellerinin görevine son verildi Yaşlı hastaya kötü muamelede bulunulduğu öne sürülen hastanenin faaliyetleri durduruldu Yaşlı hastaya kötü muamelede bulunulduğu öne sürülen hastanenin faaliyetleri durduruldu
Kaynak: DHA

Fahrettin Koca, Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ATAŞEHİR'DE TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLERİN ÇEKİLDİĞİ HASTANENİN FAALİYETLERİ DURDURULDU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:55 Adana'da onlarca güvercin yanarak öldü! Sahiplerinin hali ise yürek parçaladı
00:32 Araç sahiplerine üzücü haber! Akaryakıta dünden sonra bugün de zam geldi
00:28 Son seçim anketinden dikkat çeken sonuç! 5 ilimizden sadece 1 tanesinin tercihi farklı oldu
23:45 Bakan Bilgin, merakla beklenen EYT düzenlemesiyle ilgili yol haritasını canlı yayında açıkladı
23:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın restinden sonra Yunanistan'dan hamle! Olası bir operasyona karşı yeni bir önlem alıyorlar
23:26 İçişleri Bakanı Soylu, eski yardımcısı Muhterem İnce'nin AYM üyeliğine seçilmesi hakkında yorum yaptı
23:12 "Benim Adım Cafer" sözleriyle bir döneme damga vuran çocuk yıllar sonra ortaya çıktı!
23:03 Merakla beklenen memur ve emekli zammı oranı hakkında uzman isimden açıklama geldi!
22:57 Oyuncu Berna Laçin'den "Genelev mi işletiyorsun?" sorusuna gündem olacak cevap: İş başvurusunda bulunacaksın galiba
21:45 Şişli'de feci olay! Polis memuru emniyet binasında intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 01:15:00. #1.13#
SON DAKİKA: ATAŞEHİR'DE TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLERİN ÇEKİLDİĞİ HASTANENİN FAALİYETLERİ DURDURULDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement