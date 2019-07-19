Ataşehir'de virajı alamayan kamyon devrildi: 1 yaralı
28 dakika önce
Ataşehir'de seyir halindeki bir kamyon, virajı alamayarak devrildi.
Ataşehir Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:46 Kaynak: İHA
'de seyir halindeki bir kamyon, virajı alamayarak devrildi. Kazada hafif yaralanan kamyon sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu. Anadolu Otoyolu
- Dudullu
Caddesi bağlantı yolunda seyir halinde olan Fahri Turhan idaresindeki 34 FH 2367 plakalı kamyon, virajı alamayınca devrildi. Kazada hafif yaralandığı öğrenilen sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen trafik polisi, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu yan yol kısmı polis tarafından trafiğe kapatılırken uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı sürücüler 20 dakika, bazıları ise 1 saat trafiğin yeniden açılmasını beklediklerini söyledi.
Devrilen kamyon ise İstanbul
Büyükşehir Belediyesine ait vinç tarafından kaldırıldı. - İSTANBUL
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