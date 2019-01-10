Atatürk Havalimanı'na İniş Yapan Askeri Uçağın Lastiği Patladı
30 dakika önce
Enver ALAS-Tansu Edip GÖKBUDAK / İstanbul DHABandırmadan kalkarak Atatürk Havalimanı'na iniş yapan askeri nakliye uçağının, piste teker koyduktan sonra lastiği patladı.
Enver ALAS-Tansu Edip GÖKBUDAK/ İstanbul
DHA
Bandırmadan kalkarak Atatürk Havalimanı
'na iniş yapan askeri nakliye uçağının, piste teker koyduktan sonra lastiği patladı. Pistin ortasında kalan uçak, nedeniyle 05-23 pisti, iniş trafiğine kapandı. İniş ve kalkışlar kontrollü olarak 17-35 pistinden gerçekleştiriliyor. Pistin ortasında kalan C-160 tipi nakliye uçağının, içinde bulunan yükün indirilmesinin ardından pistten çekileceği öğrenildi. İniş ve kalkışta trafik oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:43 Kaynak: DHA
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