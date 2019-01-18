Atatürk Havalimanı'nda Tatil Yoğunluğu
14 dakika önce
Atatürk Havalimanı'nda yarıyıl tatilinin başlamasıyla seyahate çıkan yolcular dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.
Atatürk Havalimanı
'nda yarıyıl tatilinin başlamasıyla seyahate çıkan yolcular dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.
Öğrencilerin karne almasının ardından öğle saatlerinden itibaren havalimanına gelen yolcular, iç ve dış hatta seyahat etmek için bilet işlemlerini yaptı.
Yarıyıl tatilini İstanbul
dışında geçirmek isteyen ailelerin yanı sıra umre ibadetini yapmak için kutsal topraklara giden vatandaşlar da terminalde yoğunluk meydana getirdi.
Özellikle terminal girişlerindeki kontrol noktaları ile kontuarlarda zaman zaman sıra oluştuğu görüldü. Pasaport noktalarında yoğunluk yaşanmaması için tüm bankoları açık tutuldu.
Havayolu şirketleri, yolculara yoğunluktan dolayı mağdur olmaması için personel sayısını artırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:22 Kaynak: AA
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