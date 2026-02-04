Atatürk İçin Sanat Çalıştayı - Son Dakika
Atatürk İçin Sanat Çalıştayı

04.02.2026 12:27
Niğde'de Atatürk'ün 92. yılı için düzenlenen çalıştayda 25 sanatçı eserler üretti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 92. yıl dönümü anısına "Art 'N' Niğde" çalıştayı düzenlendi.

Niğde Belediyesi Sanat Galerisi'nde düzenlenen çalıştaya, 11'i yurt dışından olmak üzere toplam 25 sanatçı Atatürk'ün ve kentin simge yapılarının resimlerini çizdi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, burada yaptığı konuşmada, güzel bir vesileyle sanatseverlerle bir arada olduklarını söyledi.

Yaklaşık 4 gün boyunca kentte katılımcıları ağırladıklarını ifade eden Özdemir, çalıştayda emeği geçenlere teşekkür etti.

Özdemir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 92. yıl dönümünde alışılmışın dışında bir etkinlik yapmak istediklerini belirtti.

Etkinliğin değerli olduğunu vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"25 sanatçımızı Niğde'de misafir ediyoruz. Bunların 11'i başka ülkelerden geliyor. Niğde'yle Atatürk'ü bir arada nasıl gördüklerini hayal edip çiziyorlar. Bu resimleri şehrimize bir arşiv olarak kazandıracağız. Ben, bütün sanatçılarımıza, ressamlarımıza teşekkür ediyorum. Niğde için güzel bir çalıştay oldu, gelecek nesillere miras bırakacağımız bir etkinlik gerçekleştirmiş olduk."

Kaynak: AA

