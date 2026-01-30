Atatürk Portreleri Sergisi Gaziantep'te - Son Dakika
Atatürk Portreleri Sergisi Gaziantep'te

Atatürk Portreleri Sergisi Gaziantep\'te
30.01.2026 15:42
Atatürk'ün Gaziantep ziyaretinin 93. yılı etkinlikleri kapsamında sergi açıldı.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 26 Ocak 1933 tarihindeki Gaziantep'i ziyaretlerinin 93'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, SANKO Sanat Galerisinde, "Etem Çalışkan Çizgileri ile Atatürk Portreleri" sergisi açıldı.

"Atatürk Ressamı" olarak bilinen Çalışkan'ın, SANKO Sanat Galerisi koleksiyonunda bulunan birbirinden güzel Atatürk Portrelerinden seçilen 16 resim ve fotoğraftan oluşan sergi, sanatseverlerin yanı sıra, özellikle öğrencilerin yoğun ilgisini çekiyor.

7 Şubat'a kadar gezilebilecek sergi açılışına, SANKO Park AVM Genel Müdürü M. Sait Gizir, SANKO Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Üyeleri Murat Köylüoğlu ve Cengiz Halil Çiçek de katıldı.

"Atatürk ile buluşma anımda hissettiklerim"

SANKO Sanat Galerisinde 24 Ocak 2020'de Atatürk Resimleri sergisi açan Etem Çalışkan, sergi açılışında yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin yıl dönümünde Gaziantep'te olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Beni buraya getiren Atatürk, insan, yurt ve bayrak sevgisidir" demişti.

Büyük Atatürk'ün Tarsus'a yaptığı ziyaret sırasında 10 yaşında ve ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi olduğunu hatırlatan Etem Çalışkan, "Cumhuriyetin ışıklarıyla, Atatürk, bayrak, eğitim ve öğretim ile 4. sınıfa kadar geldim. Bunun Baş Mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Tarsus'ta karşıladık" diyerek duygularını paylaşmıştı.

Çalışkan, "O ana kadar içimiz Atatürk, yurt, bayrak, insan sevgisi ve okumayla doluydu. Atatürk'ü gördüğüm zaman hissettiğim duyguları anlatmak mümkün değil. O anı anlatımla ortaya koymam imkansızdır. Beni buraya getiren o duygulardır. Bu yaşıma kadar Atatürk, insan ve yurt sevgisiyle koşup duruyorum. İşte beni buraya getiren ve sizlerle buluşturan bu sevgidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 12 Cumhurbaşkanını da gördüm" ifadelerini kullandı.

"Sevgi olmadan başarı olmaz"

Başarının yolunun çok çalışmaktan ve sevgiden geçtiğini vurgulayan Etem Çalışkan, "Severek çalışın, sevgi olmadan başarı olmaz. Ben yazı yazarken çevremde en büyük gürültüler kopsa bile sadece kalemin kağıt üzerinde çıkarttığı sesi ve mürekkebin ışıltısını duyarım" değerlendirmesini yapmıştı.

İnsanlığın bütün sırlarının sanatta saklı olduğunu anlatan Çalışkan, öğrencilere, "Sanat için çalışın, müzik, resim, heykel, davranış, konuşma ne varsa bunların hepsi sanatla ilgilidir. Sanatçı her zaman en iyisini yapıyor. Sanatçı olmanız şart değil ama sanat yolunda yürüyün" diye seslenmişti.

Öğrencilere çok okumalarını öneren Etem Çalışkan, "Bilgi, kültür ne bulursanız okumalısınız. Kağıdı sevin, el yazınızı mutlaka güzel yazın, not alırken mutlaka kurşun kalem kullanın, bilginizi, kültürünüzü bilgisayardan ve teknolojiden yararlanıp, iyi çalışarak elde etmelisiniz. Not tutarken tükenmez kalem kullanmayınız. Doğayı koruyup kollayalım, doğada yaşayan tüm canlıların değerini bilelim çünkü doğa bize her şeyi veriyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

