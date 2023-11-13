 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Atatürk sevgisinin kullanıldığı o etkinlik için ADD'den açıklama: Bilgimiz dışında - Son Dakika

Atatürk sevgisinin kullanıldığı o etkinlik için ADD'den açıklama: Bilgimiz dışında

13.11.2023 10:44  - Güncelleme: 10:48

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Milas Şubesi'nin düzenlediği etkinlikte bir kişinin mareşal kıyafetleriyle Atatürk'ü taklit edip masaları selamladığı görüntülere tepki gelmesinin ardından ADD Genel Sekreteri Ayhan Yalçınkaya olayın kendi bilgileri dışında olduğunu ve çok yanlış bulduklarını belirterek gerekli incelemeyi yapacaklarını söyledi.

Son zamanlarda Atatürk'e benzerliğini kullanan kişilerin yaptıkları yayınlarda takipçilerinden para toplamalarıyla tartışılmaya başlanan benzerlik ve bunu istismar etme konusu ortaya çıkan son görüntülerle farklı bir boyuta taşındı. Vatandaşların Atatürk sevgisini istismar ederek maddi kazanç sağlamaya çalışan kişilerin sayısı giderek artarken ADD Milas Başkanlığının " Cumhuriyet'in 100. Yılı" etkinliğinde Atatürk'e benzediği iddia edilen bir kişinin mareşal kıyafetiyle etkinliğe katılması tepkilere yol açmıştı.

ADD'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Muğla'da, ADD Milas Şubesi tarafından "Cumhuriyet'in 100. Yılı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen gecede, Atatürk'e benzediği iddia edilen bir kişinin mareşal kıyafeti giyerek etkinlik alanında bulunanları selamladığı görüntülere ilişkin kamuoyunda oluşan tepkilerin artması üzerine ADD Genel Sekreteri Ayhan Yalçınkaya, Gazeteci Şaban Sevinç'e konuştu.

Atatürk sevgisinin kullanıldığı o etkinlik için ADD'den açıklama: Bilgimiz dışında

"GEREKLİ İNCELEME YAPILACAK"

Sosyal medya hesabı X üzerinden açıklama yapan Sevinç, "Şimdi ADD Genel Sekreteri arkadaşım Ayhan Yalçınkaya aradı. Milas Şubesi'ndeki bu olayın kendi bilgileri dışında olduğunu, çok yanlış bulduklarını ve üzüldüklerin bildirdi. Gerekli incelemeyi yapacaklarını benzer olayların bir daha yaşanmayacağını belirtti." dedi.

Atatürk sevgisinin kullanıldığı o etkinlik için ADD'den açıklama: Bilgimiz dışında

Mustafa Kemal Atatürk, Ayhan Yalçınkaya, Şaban Sevinç, Cumhuriyet, Milas, 3. Sayfa, Eğitim, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Toplum Atatürk sevgisinin kullanıldığı o etkinlik için ADD'den açıklama: Bilgimiz dışında - Son Dakika


Son Dakika
12:53 Mal varlığıyla konuşulan fenomen Rabia Toprak'ın bir de köydeki önceki hayatına bakın
12:47 İsrail'de halk korku içinde! AVM'ye bile bellerinde silahlarla gidiyorlar
12:44 Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da tarihe geçti! Ondan daha fazla gol atan Türk yok
12:23 Fenomenlerin lüks yaşamlarını ifşa eden Alp Kılınç'a ölüm tehditleri yağıyor
12:07 HÜDA-PAR mitinginde sahneye Hamas üniformalı kişiler çıktı
12:00 Bayern Münih, Trabzonspor'dan Onuralp Çevikkan'ın peşinde
11:45 Filistin'e destek yürüyüşlerine tepki gösteren İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman görevden alındı
11:29 Adalet Bakanı, CHP lideri Özel'in ''Bu bir darbe girişimidir'' sözlerine sert çıktı: Yakışıksız ifadeleri var, üstelik benim asker arkadaşım
11:22 Brezilya'da çılgına dönen menajer ve çalışanlar VAR odasını basmaya çalıştı
11:21 Erkek arkadaşını hem dövdü hem de yatağa çağırdı: Seni istiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2023 13:51:13. #1.12#
SON DAKİKA: Atatürk sevgisinin kullanıldığı o etkinlik için ADD'den açıklama: Bilgimiz dışında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement