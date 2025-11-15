Atatürk'ü Anma Haftası'nda 'Balkanlar'da Açan Çiçek' Sergisi

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi ve Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) işbirliği ile 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası kapsamında " Balkanlar'da Açan Çiçek" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'nci yılında, Osmangazi Belediyesi ve BAL-GÖÇ işbirliğinde düzenlenen etkinliklerle anıldı. Osmangazi Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen faaliyetler dahilinde sanatçı Dilber Demirkıran'ın "Balkanlar'da Açan Çiçek" adlı sergisinin açılışı gerçekleşti. Serginin açılışına Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Berna Esentürk, Osmangazi Belediye Başkanvekili Halil Aktaş, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu, BAL-GÖÇ Genel Başkanı Emin Balkan, Osmangazi Belediyesi ve Yıldırım Belediyesi Meclis üyeleri, BAL-GÖÇ Kadın Kolları üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk'e saygı ve minnet sunuldu

Sergi hakkında bilgiler veren Dilber Demirkıran, 18 eserin bulunduğunu ve satıştan elde edilecek gelirin öğrencilerin bursunda kullanılacağını belirtti.

Serginin ardından "Balkanlar'dan Anadolu'ya: Atatürk'ün Liderlik İnşası" adlı söyleşi düzenlendi.

BAL-GÖÇ Genel Başkanı Balkan, burada yaptığı konuşmada, Atatürk sevgisini gelecek nesillere taşımak istediklerini kaydederek, "Balkan kadınının hem üretkenliği hem de Atatürk sevgisi dorukta. İşte bu sergide hem sevgiyi hem saygıyı toplumda hissettirmek istedik. BAL-GÖÇ olarak Atatürk sevgimiz, saygımız üst seviyede. Biz bu sevgiyi, daha ileri nesillere taşımak istiyoruz. Bu anlamda hem katılımcılara hem bizlere destek veren Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi.

Söyleşide konuşan Bursa Uludağ Üniversitesi Doç. Dr. Hacer Karabağ Arslan ise Atatürk'ün Balkanlar coğrafyasından Anadolu'ya dek uzanan Milli Mücadele süreci ile Cumhuriyet'in ilanı ve sonrasındaki çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi.

Arslan, şunları kaydetti:

"İlber Ortaylı, 'Atatürk' adlı eserinde şöyle başlar söze 'Genellikle sanatkarlara, filozoflara ifade edilen büyük bir sevgi vardır, büyük bir muhabbet vardır, yıllar geçse de gittikçe artan, siyasilere ve devlet adamlarına, askerlere pek de böyle bir muhabbetten, sevgiden, özlemden bahsedemeyiz ama biz, her geçen yıl daha büyük bir muhabbet ve özlemle Atatürk'ü anmaktayız. Her yıl 10 Kasım'da da bunun, katlanarak arttığını görüyoruz" diye konuştu.

Osmangazi Belediyesi Başkanvekili Halil Aktaş da yaptığı açıklamada, "BAL-GÖÇ kadın kollarımızın yapmış olduğu bu emek ve çalışmayı hem şahsım, hem Osmangazi Belediyesi Başkanı Erkan Aydın adına yürekten tebrik ediyorum. Atatürk'ü böyle bir dil ile andık, bize bırakmış olduğu sonsuz eserleri anımsadık. Hem Osmangazi Belediyemize, hem BAL-GÖÇ kadınlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Özge Kaya da sergide ve söyleşide emeği geçenleri tebrik etti.