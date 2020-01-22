Atatürk'ün 1929'da yapılan heykelinin restorasyonu tamamlandı - Son Dakika

Türkiye'nin ilk heykeltraşlarından Kenan Ali Yontuç'un 1929'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün birebir ölçülerinde yaptığı heykelin restorasyonu tamamlandı.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine açıklamasında, 2009 ve 2012 yıllarında Yontuç'un varisleriyle görüşülerek heykelin bir kopyasının Valilik önüne yaptırıldığını söyledi.

Orijinal heykelin ömrünü uzatmak amacıyla konservasyon ve restorasyon çalışması gerçekleştirildiğini belirten Hacıoğlu, "Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra heykel, Sayın Valimiz Aziz Yıldırım'ın talimatıyla Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'mize alınmıştır." dedi.

Hacıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk heykeltraşlarından Yontuç'un 1929'da Tekirdağ için yaptığı heykelin önemine işaret ederek, "Birebir Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölçülerinde yapılan Atatürk heykeli kültür merkezimizde yer alıyor. Tekirdağ'a dikilen Atatürk heykeli, bağımsız bir tasarım olarak ilk yerli yapım anıt heykellerdendir." diye konuştu.