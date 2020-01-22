Atatürk'ün 1929'da yapılan heykelinin restorasyonu tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Atatürk'ün 1929'da yapılan heykelinin restorasyonu tamamlandı - Son Dakika

Atatürk'ün 1929'da yapılan heykelinin restorasyonu tamamlandı

14 dakika önce

Türkiye'nin ilk heykeltraşlarından Kenan Ali Yontuç'un 1929'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün birebir ölçülerinde yaptığı heykelin restorasyonu tamamlandı.

Atatürk'ün 1929'da yapılan heykelinin restorasyonu tamamlandı, System.String[]

Türkiye'nin ilk heykeltraşlarından Kenan Ali Yontuç'un 1929'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün birebir ölçülerinde yaptığı heykelin restorasyonu tamamlandı.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine açıklamasında, 2009 ve 2012 yıllarında Yontuç'un varisleriyle görüşülerek heykelin bir kopyasının Valilik önüne yaptırıldığını söyledi.

Orijinal heykelin ömrünü uzatmak amacıyla konservasyon ve restorasyon çalışması gerçekleştirildiğini belirten Hacıoğlu, "Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra heykel, Sayın Valimiz Aziz Yıldırım'ın talimatıyla Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'mize alınmıştır." dedi.

Hacıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk heykeltraşlarından Yontuç'un 1929'da Tekirdağ için yaptığı heykelin önemine işaret ederek, "Birebir Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölçülerinde yapılan Atatürk heykeli kültür merkezimizde yer alıyor. Tekirdağ'a dikilen Atatürk heykeli, bağımsız bir tasarım olarak ilk yerli yapım anıt heykellerdendir." diye konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk, Tekirdağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Tüm ürünlerde "Made in Türkiye" yazacak
Dönerde akılalmaz oyun! Bakteriler ölsün diye çamaşır suyuyla yıkıyorlar Firari asker, 26 yıl sonra yol kontrolünde yakalandı Dünyaca ünlü teslimat firması Glovo, Türkiye'den çekilme kararı aldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 12:56:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Atatürk'ün 1929'da yapılan heykelinin restorasyonu tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]