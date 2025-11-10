Atatürk'ün 87. Yılı Anısına Burdur'da Ücretsiz Yemek İkramı - Son Dakika
Atatürk'ün 87. Yılı Anısına Burdur'da Ücretsiz Yemek İkramı

10.11.2025 15:05
Burdur Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yılı dolayısıyla Kent Lokantası'nda vatandaşlara ücretsiz öğle yemeği sundu. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, maliyetin meclis üyeleri tarafından karşılandığını açıkladı.

(BURDUR) - Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yılında Burdur Belediyesi Kent Lokantası'nda öğle yemeği, Belediye Meclis Üyeleri tarafından karşılanarak vatandaşlara ücretsiz sunuldu.

Burdur Belediyesi, Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 87'nci yılında anlamlı bir uygulamaya imza attı. Bu kapsamda Kent Lokantası'nda öğle yemeği vatandaşlara ücretsiz olarak ikram edildi.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, uygulamanın maliyetinin belediye meclis üyeleri ile birlikte karşılanacağını belirterek, şunları söyledi:

"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87. yılı dolayısıyla, Kent Lokantamızda öğle yemeğini ücretsiz hale getirdik. Bu yemeğin maliyetini ise belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte karşılamaya karar verdik. Bu toprakları bizlere vatan yapan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının emeklerinin karşılığını ödeyebilmemiz elbette mümkün değildir. Ne yapsak az, ne yapsak eksik kalacaktır. Bugün burada, Ulu Önderimizin ruhuna Fatiha okuduk; okunan Kur'an-ı Kerim'in kabul olmasını Yüce Allah'tan niyaz ettik. Katkı sunan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor, vatandaşlarımıza da afiyet olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: ANKA

