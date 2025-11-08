Atatürk'ün 87. Yılı Anması: Muğla Belediye Başkanı Aras'tan Vurgulu Mesaj - Son Dakika
Atatürk'ün 87. Yılı Anması: Muğla Belediye Başkanı Aras'tan Vurgulu Mesaj

08.11.2025 15:09
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Aras, Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine bağlılık vurgusu yaparak, Türkiye için durmaksızın çalışacaklarını belirtti.

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Her alanda daha güçlü, daha üretken, daha adil bir Muğla ve Türkiye için durmaksızın çalışacak, Atatürk ilke ve devrimlerini yaşatmaya, Cumhuriyetimizi daha da ileri taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz. Fikirleri ve idealleriyle bugün hala yolumuzu aydınlatmaya devam eden Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 87'nci yılında; rahmet, minnet ve özlemle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yılında bir mesaj yayımladı. Aras'ın mesajı şöyle:

"Ülkemizin en zor şartlarında, bütün imkansızlıklara rağmen bağımsızlığa ve aydınlık yarınlara inanan; milletimize önderlik ederek Milli Mücadele'yi zafere ulaştıran ve bu zaferi Cumhuriyet'le taçlandıran Büyük Atatürk, dünya tarihinin gördüğü en önemli liderlerden biridir. O'nun Kurtuluş Savaşı'ndan Cumhuriyet'e yürüdüğü yol, muasır medeniyetler seviyesini de aşan; çağdaş, laik, demokratik ve tam bağımsız bir Türkiye yoludur.

Atamız, 'Benim, Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra, beni benimsemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde akıl ve bilimin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar.' diyerek, sorumluluğumuzu çağını aşan bir ileri görüşlülükle göstermiştir. Bugün Atamızın manevi mirasçısı olmak; O'nun yapmak ve başarmak istedikleri için aklın ve bilimin ışığında durup dinlenmeden çalışmaktan geçer.

Bizler de bu bilinçle; her alanda daha güçlü, daha üretken, daha adil bir Muğla ve Türkiye için durmaksızın çalışacak; Atatürk ilke ve devrimlerini yaşatmaya, Cumhuriyetimizi daha da ileri taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz. Fikirleri ve idealleriyle bugün hala yolumuzu aydınlatmaya devam eden Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 87'nci yılında; rahmet, minnet ve özlemle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum."

Kaynak: ANKA

