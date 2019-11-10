Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Meclis Atatürk Anıtı'nda anma töreni - TBMM
6 saat önce
Meclis Atatürk Anıtı'nda tören TBMM Başkanvekili Levent Gök'ün alana gelmesi Gök'ün Meclis Atatürk Anıtı'na çelenk sunması Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması Törenin sona ermesi TBMM - Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında TBMM Başkanvekili Levent Gök başkanlığında...
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:33 Kaynak: AA
Meclis Atatürk Anıtı'nda tören
TBMM Başkanvekili Levent Gök'ün alana gelmesi
Gök'ün Meclis Atatürk Anıtı'na çelenk sunması
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması
Törenin sona ermesi TBMM - Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında TBMM Başkanvekili Levent Gök başkanlığında Meclis Atatürk Anıtı'nda anma töreni düzenlendi.
Atatürk'ün doğum tarihi yanlış yazıldı! Sosyal medyadan tepki yağdı Anıtkabir'e ziyaretçi akını! Binlerce kişi Büyük Önder Atatürk'ü andı Futbolcular maç oynanırken 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu Amerika'nın 'çekildiler' dedikleri teröristler, Tel Abyad'da bombalı saldırı düzenledi: 9 ölü, 30 yaralı