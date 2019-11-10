Son Dakika Haberleri: Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Meclis Atatürk Anıtı'nda anma töreni - TBMM
Son Dakika Güncel Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Meclis Atatürk Anıtı'nda anma töreni - TBMM

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Meclis Atatürk Anıtı'nda anma töreni - TBMM

6 saat önce

Meclis Atatürk Anıtı'nda tören TBMM Başkanvekili Levent Gök'ün alana gelmesi Gök'ün Meclis Atatürk Anıtı'na çelenk sunması Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması Törenin sona ermesi TBMM - Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında TBMM Başkanvekili Levent Gök başkanlığında...

Meclis Atatürk Anıtı'nda tören

TBMM Başkanvekili Levent Gök'ün alana gelmesi

Gök'ün Meclis Atatürk Anıtı'na çelenk sunması

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması

Törenin sona ermesi TBMM - Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında TBMM Başkanvekili Levent Gök başkanlığında Meclis Atatürk Anıtı'nda anma töreni düzenlendi.

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Meclis Atatürk Anıtı'nda anma töreni - TBMM

Mustafa Kemal Atatürk, Levent Gök, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:33 Kaynak: AA
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