Atatürk'ün Isparta'ya Gelişinin 89. Yıl Dönümü
1 saat önce
Isparta Belediyesince Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Isparta'ya gelişinin 89. yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş ve fener alayı düzenlendi.
Isparta
Belediyesince Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk
'ün Isparta'ya gelişinin 89. yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş ve fener alayı düzenlendi.
Belediye binası önünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde meşaleler ve Türk bayrakları ile marşlar eşliğinde Kaymakkapı Meydanı'na yürüdü.
Yürüyüşe bazı vatandaşlar motosiklet ve bisikletleriyle katıldı.
Meydanda etkinlikler saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinlikte, Isparta Belediyesinin hazırladığı Atatürk'ün Isparta'ya gelişini anlatan kısa film gösterimi yapıldı.
Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın
, yaptığı konuşmada, Atatürk'ün dünya lideri olduğunu söyledi.
Etkinlik, sanatçı Kıraç'ın konseriyle devam etti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:54 Kaynak: AA
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