Atatürk'ün Karamürsel'e gelişinin 87. yıldönümü - Son Dakika

Atatürk'ün Karamürsel'e gelişinin 87. yıldönümü

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine gelişinin 87. yıl dönümü törenle kutlandı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine gelişinin 87. yıl dönümü törenle kutlandı. Kutlamalar, ilçedeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Karamürsel Belediyesi Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, törende yaptığı konuşmada, 87 yıl önce Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü karşılamanın gururunu yaşayan Karamürsellilerin, bugün aynı mutluluk ve gururu yaşadığını söyledi. Atatürk'ün, 24 Temmuz 1933'te Acar isimli motorla ilçeye geldiğini dile getiren Çetinkaya, "Atatürk, bu alanda yer alan iskeleden, kendisini coşku ve heyecanla karşılayan ilçe halkını selamlayarak, belediye binamızı şereflendirmişlerdir. Atatürk, Pirali namıyla bilinen kıraathanede kendisine sunulan kahveyi içerken, aynı zamanda da Karamürsel halkıyla sohbet etmiştir." ifadelerini kullandı. Törene, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Kocaeli İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nihat Uzun, İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Sefa Metin, İlçe Emniyet Müdür Vekili Osman Toprak, Belediye Meclisi üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 02:07

Kaynak: AA

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