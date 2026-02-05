Atatürk'ün Sofya Günleri Kitapla Anlatıldı - Son Dakika
Atatürk'ün Sofya Günleri Kitapla Anlatıldı

05.02.2026 23:16
Gazeteci Nahide Deniz, Atatürk'ün Sofya'daki yaşamını konu alan kitabını tanıttı.

Gazeteci Nahide Deniz, Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri ataşe olarak görev yaptığı Sofya'daki yaşamını konu alan yeni kitabını, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen etkinlikte tanıttı.

Avrupa Parlamentosu Milletvekili İlhan Küçük, himayesinde bir otelde düzenlenen etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, yazarı çalışmalarından dolayı tebrik ederek, kitabın Atatürk'le ilgili Türk ve Bulgar tarih kaynaklarını bir araya getirmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Sofya Büyükelçiliği Müsteşarı Mustafa Kara da Deniz'i kutlayarak, "Kitap, son derece titizlikle ve özenle hazırlanmış, belgesel niteliğinde çok değerli bir eser olmuş." ifadesini kullandı.

"Atatürk'ün Bulgaristan'da 440 Günü" adlı kitabın yazım süreci ve ele aldığı konular hakkında bilgi veren Deniz ise Atatürk'ün Türkiye ile Bulgaristan arasındaki dostane ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunduğunu anlattı.

Deniz, Atatürk'ün "Bulgaristan'ın düşmanı, Türkiye'nin düşmanıdır." sözünü hatırlatarak, Türk tarihçi İlber Ortaylı'nın Sofya'yı, "Atatürk'ün gelecekteki reform fikirlerinin şekillendiği bir laboratuvar" olarak tanımladığını aktardı.

Etkinliğe, Türk diplomatlar, kültür ve sanat çevreleri temsilcileri ile Hak ve Özgürlükler İçin Alternatif (APS) Partisi temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Etkinlik, Edebiyat, Kültür, Güncel, Son Dakika

Güncel

