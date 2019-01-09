Son Dakika Haberleri: Atatürk Üniversitesi Eğitime Olan Katkısını Tabana Yaymıştır"

Atatürk Üniversitesi Eğitime Olan Katkısını Tabana Yaymıştır"

2 saat önce

Atatürk Üniversitesi (AÜ) Rektörü Ömer Çomaklı, üniversitenin eğitimdeki öncü kurumlarından olduğunu belirterek, kurumun bünyesinde yetiştirdiği öğretmenlerle eğitime olan katkısını tabana yaydığını söyledi.

Atatürk Üniversitesi Eğitime Olan Katkısını Tabana Yaymıştır
Atatürk Üniversitesi (AÜ) Rektörü Ömer Çomaklı, üniversitenin eğitimdeki öncü kurumlarından olduğunu belirterek, kurumun bünyesinde yetiştirdiği öğretmenlerle eğitime olan katkısını tabana yaydığını söyledi.

Rektör Çomaklı, Eğitim Bir-Sen Erzurum 2 No'lu Şube Başkanı Mustafa Karataş ve sendika yöneticilerini makamında ağırladı.

Burada AÜ'nün eğitimde öncü kurum olduğunu ifade eden Çomaklı, üniversitenin bugüne kadar 300 binden fazla mezun verdiğini hatırlattı.

Çomaklı, "Üniversitemiz birçok üniversitenin de kuruluşunda da önemli rol oynamıştır. Üniversitemiz, sadece akademik olarak değil bünyesinde yetiştirdiği öğretmenlerle eğitime olan katkısını tabana yaymıştır." ifadelerini kullandı.

Karataş ise üniversitenin tecrübelerinden faydalanmak istediklerini belirterek, "Sendika ve üniversite arasında eğitim alanında gerçekleştirilecek olan her türlü projeye hazırız." dedi.

Ziyaretin ardından Karataş, Çomaklı'ya Eğitim Bir-Sen'in hazırladığı "Eğitime Bakış 201" isimli kitabı takdim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:02 Kaynak: AA

Karataş, Çomaklı, Atatürk Üniversitesi, Güncel
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