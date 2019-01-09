Atatürk Üniversitesi Eğitime Olan Katkısını Tabana Yaymıştır"

Atatürk Üniversitesi
(AÜ) Rektörü Ömer Çomaklı
, üniversitenin eğitimdeki öncü kurumlarından olduğunu belirterek, kurumun bünyesinde yetiştirdiği öğretmenlerle eğitime olan katkısını tabana yaydığını söyledi.
Rektör Çomaklı, Eğitim Bir-Sen Erzurum
2 No'lu Şube Başkanı Mustafa Karataş
ve sendika yöneticilerini makamında ağırladı.
Burada AÜ'nün eğitimde öncü kurum olduğunu ifade eden Çomaklı, üniversitenin bugüne kadar 300 binden fazla mezun verdiğini hatırlattı.
Çomaklı, "Üniversitemiz birçok üniversitenin de kuruluşunda da önemli rol oynamıştır. Üniversitemiz, sadece akademik olarak değil bünyesinde yetiştirdiği öğretmenlerle eğitime olan katkısını tabana yaymıştır." ifadelerini kullandı.
Karataş ise üniversitenin tecrübelerinden faydalanmak istediklerini belirterek, "Sendika
ve üniversite arasında eğitim alanında gerçekleştirilecek olan her türlü projeye hazırız." dedi.
Ziyaretin ardından Karataş, Çomaklı'ya Eğitim Bir-Sen'in hazırladığı "Eğitime Bakış 201" isimli kitabı takdim etti.