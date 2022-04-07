Atatürk Üniversitesi LABSİS ile verimliliğini ve etkinliğini artıracak - Son Dakika

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Atatürk Üniversitesi LABSİS ile verimliliğini ve etkinliğini artıracak

07.04.2022 11:54
Atatürk Üniversitesi LABSİS ile verimliliğini ve etkinliğini artıracak

Atatürk Üniversitesi bünyesinde, yüksek doğruluk ve güvenilirlik düzeyine erişmek için laboratuvardaki tüm süreç ve prosedürlerin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi ve çalışılabilir bir yapı halinde organize edilmesi amacıyla Laboratuvar Envanter ve Kalite Yönetim Sistemi (LABSİS)...

Atatürk Üniversitesi bünyesinde, yüksek doğruluk ve güvenilirlik düzeyine erişmek için laboratuvardaki tüm süreç ve prosedürlerin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi ve çalışılabilir bir yapı halinde organize edilmesi amacıyla Laboratuvar Envanter ve Kalite Yönetim Sistemi (LABSİS) uygulanmaya başlandı.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, LABSİS üniversite bünyesindeki tüm laboratuvar varlıklarının tek panel üzerinden görülmesine ve yönetilmesine imkan tanıyor.

Envanter kayıt işlemlerinden talep işlemlerine, laboratuvar işlemlerinden kullanıcı işlemlerine, döner sermaye işlemlerinden kalite yönetim sistemine kadar birçok modülün yer aldığı LABSİS, laboratuvar varlıklarından haberdar olmaları için araştırmacılara kullanıcı dostu panel imkanı sunuyor.

Sistemle, iş akışı yolu boyunca doğruluk ve güvenilirliğin güvence altına alınması, yönetim ve gözetiminin birçok öğesini kapsadığı için çalışma yapacak personelin motivasyonunu yüksek tutması, doğru ekipmanı seçme, kurulumu doğru yapma, yeni ekipmanın düzgün çalışmasını sağlama ve bakım sistemine sahip olma gibi adımların tümünü kapsıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, tüm birimleri uluslararası standartlara ulaştırmak ve üniversitenin varlığını verimli ve doğru bir şekilde yönetebilmek için LABSİS modelini uygulamaya aldıklarını belirtti.

Üniversitenin varlık yönetimini başarılı şekilde gerçekleştirmek istediklerini aktaran Çomaklı, "İyi yönetilen bir laboratuvarın envanter bakımı ve alımı için bir sisteme sahip olması gerekiyor. LABSİS sayesinde uygun miktarda sarf malzemesi ve reaktif miktarının her zaman kullanılabilir olmasını sağlamak, israfı önlemek için planlama ve izleme sürecini kontrol altında tutmak, bir envanter yönetim sisteminin uygulanmasında laboratuvar programı için sorumluluk verilecek personeli belirlemek açısından atılan bu adım hayati bir önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

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Atatürk Üniversitesi, Üniversite, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atatürk Üniversitesi LABSİS ile verimliliğini ve etkinliğini artıracak - Son Dakika


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