Atatürk Üniversitesi, Muay Thai'de kürsüden inmedi - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi, Muay Thai'de kürsüden inmedi

6 saat önce

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Türkiye Üniversiteliler Muay Thai Şampiyonası'nda 3 bronz madalya ile ilk kez katıldığı şampiyonada önemli bir başarı elde etti.

Atatürk Üniversitesi, Muay Thai'de kürsüden inmedi, System.String[]

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Türkiye Üniversiteliler Muay Thai Şampiyonası'nda 3 bronz madalya ile ilk kez katıldığı şampiyonada önemli bir başarı elde etti.


Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen ve bu yıl 12.'si düzenlenen Türkiye Üniversiteliler Muay Thai Şampiyonasına 45 üniversiteden 350 sporcu katıldı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirilen şampiyonada Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri başarılarıyla göz doldurdu.


Bu kapsamda yarışmaya katılan milli sporcular; Fırat Daşdemir 75 kg, Hüseyin Ali Kaya 71 kg, Hüseyin Bülte ise 63.5 kg'de elde ettikleri dereceler ile kategorilerinde 3. olarak bronz madalya kazandı.


Rektör Çomaklı: "Türk Sporuna Değer Katıyoruz"


Atatürk Üniversiteli milli sporcuları aldıkları derecelerden dolayı tebrik eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: "Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından yapılan üniversitelerarası genel madalya sıralamasında üniversitemizi her yıl zirveye taşıyan sporcularımız yeni derecelerle bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda önemli başarılar elde eden sporcularımızla Türk sporuna değer katıyoruz. Bu doğrultuda üniversitemize 3 madalya kazandıran öğrencilerimiz ile antrenörlerini tebrik ediyor, başarılarının katlanarak artmasını diliyorum" dedi. - ERZURUM

Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk Üniversitesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:57 Kaynak: İHA
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