Atatürk Üniversitesi\'nde Karla Mücadele Devam Ediyor

Atatürk Üniversitesi kampüsünde, etkili olan yoğun kar yağışının ardından eğitim-öğretim ve günlük yaşamın aksamaması adına karla mücadele çalışmaları aralıksız şekilde devam ediyor.

Üniversite yönetiminin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, kampüs genelinde yollar, kaldırımlar, yaya geçitleri ve ortak kullanım alanları titizlikle temizleniyor.

Teknik ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda, özellikle fakülteler, hastane çevresi, öğrenci yurtları, sosyal tesisler ve ana arterler öncelikli olarak ele alınıyor. Kar küreme ve tuzlama faaliyetleriyle birlikte buzlanmaya karşı da gerekli önlemler alınarak, öğrenciler, akademik ve idari personel ile kampüsü kullanan vatandaşların güvenli ulaşımı sağlanıyor.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Eğitim-öğretim faaliyetlerinin kesintisiz devam etmesi için karla mücadeleye devam ediyoruz"

Karla mücadele çalışmalarının 7/24 esasına göre sürdürüldüğünü belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversite olarak her türlü olumsuz hava koşuluna karşı hazırlıklı olduklarını ifade etti. Rektör Prof. Dr. Hacımüftüoğlu değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: "Erzurum'un sert kış şartları, üniversitemiz açısından her zaman planlı ve koordineli bir çalışma gerektirmektedir. Kampüsümüzde eğitim-öğretim faaliyetlerinin kesintisiz devam edebilmesi ve tüm mensuplarımızın güvenliğinin sağlanması adına ekiplerimiz gece gündüz demeden görev yapmaktadır. Öğrencilerimizin ve personelimizin kampüs içerisinde herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız."

Rektör Hacımüftüoğlu ayrıca, karla mücadele çalışmalarında görev alan tüm personele teşekkür ederek, gösterilen özverili çalışmanın üniversitenin kurumsal sorumluluk anlayışının bir yansıması olduğunu vurguladı.