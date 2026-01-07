Ateşkes Sonrası Asker Gönderimi Reddedildi

İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'da muhtemel ateşkesin ardından ülkeye çok uluslu güç konuşlandırması planlarına resmiyet kazandırmasının ardından Almanya, İtalya, Hırvatistan, Romanya, Çekya ve Polonya liderleri, Ukrayna'ya asker gönderme seçeneğini reddetti.

İngiltere ve Fransa'nın Paris'te gerçekleştirilen Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nin ardından Ukrayna ile ülkeye çok uluslu güç konuşlandırılmasına ilişkin niyet beyanı imzalamasının ardından Almanya, İtalya, Hırvatistan, Romanya, Çekya ve Polonya liderleri, birbiri ardına gelen açıklamalarla Ukrayna'ya asker gönderme seçeneğini reddettiklerini bildirdi. Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi'ne katılan liderler arasında yer alan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ülkesinin ileride sağlanacak güvenlik garantileri kapsamında Ukrayna'ya asker göndermeyi planlamadığını duyurdu. İtalya Başbakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, "İtalya'nın Ukrayna'nın güvenlik kaygılarına desteğini uzun süredir olduğu gibi teyit eden Başbakan Meloni, İtalyan hükümetinin garantilere ilişkin değişmez tutumlarını bir kez daha vurgulamış ve özellikle İtalyan askerlerinin Ukrayna topraklarına konuşlandırılması seçeneğini reddetmiştir" denildi.

Babis: "Çekya, Ukrayna'ya asker göndermeyecek"

Çekya Başbakanı Andrej Babis, Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi sonrasında yaptığı açıklamada, "Her ülkenin farklı imkanları var ve bazı diğer liderler gibi ben de Paris'te kabul edilen bildirinin bazı maddeleri konusunda çekincelere sahibim. Çekya, bazı diğer ülkeler gibi bir barışı koruma misyonu kapsamında asker göndermeyi düşünmüyor" dedi.

Babis, Çekya'nın Ukrayna için mühimmat girişiminin ise diğer ülkeler tarafından finansman sağlanması koşuluyla sürdürüleceğini açıkladı. Aralık ayında göreve başlayan Çek lider, "Koalisyon ortaklarıyla mutabakat içinde, mühimmat girişimini iptal etmeme kararı aldım. Proje devam edecek ve Çekya koordinatör olarak görev yapacak. Ancak mühimmat girişimine Çek vatandaşlarının parası yatırılmayacak" ifadelerini kullandı.

Dan: "Romanya, Ukrayna'ya asker göndermeyecek. Desteğimiz, lojistik olacak"

Romanya Cumhurbaşkanı Nicusor Dan, Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi'nin ardından Romanya'nın Paris Büyükelçiliği'nde düzenlediği basın toplantısında ülkesinin Ukrayna'ya asker gönderme niyeti olmadığını açıkladı. Dan, "Romanya, Ukrayna'ya asker göndermeyi değil, lojistik destek sağlamayı, Ukrayna askerlerinin Romanya'da veya ilgili ülkelerin ordularıyla işbirliği içinde diğer Avrupa ülkelerinde eğitilmesini ve ortak silahlanma programlarına katılmayı hedeflemektedir" dedi.

Tusk: "Polonya askerinin Ukrayna'da olmasına ilişkin bir beklenti yok"

Polonya Başbakanı Donald Tusk da ortak ülkelerin Polonya askerlerinin Ukrayna'da sahada yer almasına ilişkin bir beklentisi bulunmadığını söyledi. Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi'nin ardından Paris'te yaptığı açıklamada Tusk, "Daha önce birçok defa ifade ettiğim üzere Polonya, tüm lojistik görevleri yerine getirmeye kesinlikle hazırdır. Ancak partnerlerimizin Polonya askerlerinin Ukrayna'da sahadaki varlığına dair hiçbir beklentisi yoktur ve bu hiçbir senaryo dahilinde mümkün değildir" dedi.

Merz: "Alman askerleri, Ukrayna'da değil, komşu ülkelerde konuşlandırılabilir"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise Alman askerlerinin bir güce katkı sağlayabileceğini ancak bunun Ukrayna içinde değil, komşu ülkelerde konuşlandırılabileceğini söyledi. Paris'teki açıklamasında Merz, "Almanya siyasi, mali ve askeri katkı sağlamaya devam edecek. Bu, ateşkes sağlandıktan sonra Ukrayna'ya yönelik olarak NATO topraklarında, Ukrayna'ya komşu bölgelerde konuşlandırılacak güçler gibi adımları da içerebilir" dedi.

Alman lider, Almanya'nın sağlayacağı katkılara ilişkin kararın hükümet ve Almanya Federal Meclisi tarafından alınması gerekeceğini de sözlerine ekledi.

Milanovic: "Hırvatistan, Ukrayna'ya asker göndermeyecek"

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, bugün yaptığı açıklamada, "Dün Paris'te Fransa, İngiltere ve bazı diğer ülkelerin Rusya ile bir barış anlaşması olması halinde Ukrayna'ya askeri birlik gönderme niyetleri resmen ortaya konuldu. Hırvat Silahlı Kuvvetleri'nin Gönüllüler Koalisyonu dahilindeki rolüne dair her türlü şüpheyi gidermek isterim. Başkomutan olarak şunu söylüyorum; Hırvatistan, Ukrayna'ya asker göndermeyecek. Benim açımdan bu konuda tartışmanın gereği yoktur" dedi.

Belçika, hava ve deniz gücü sağlayacağını açıkladı

Belçika Başbakanı Bart de Wever, zirvenin ardından ülkesinin savaş sonrasında Ukrayna'da barışın korunması için hava ve deniz gücü konusunda yardım sağlayabileceğini söyledi. Sosyal medyada yaptığı açıklamada Wever, "Katkımız özellikle hava ve deniz kabiliyetlerinin sağlanmasına ve Belçika'nın somut ve anlamlı bir etki oluşturabileceği eğitim alanındaki çalışmalara odaklanacaktır" dedi.

Kanada ve İspanya liderleri asker gönderebileceklerini açıkladı

Kanada Başbakanı Mark Carney, Ukrayna'ya asker gönderme seçeneğinin "mümkün" olduğunu ve ülkesinin aynı zamanda halihazırda Polonya'da yaptığı gibi Ukrayna askerlerinin eğitilmesinde de rol alabileceğini söyledi. Benzer şekilde İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Ukrayna'ya asker gönderme seçeneğini reddetmedi ve ülkesinin çok taraflılığı savunan "büyük bir Avrupa ülkesi" olarak kendi konumunu ortaya koyması gerektiğine vurgu yaptı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ise ülkesinin çok uluslu güç çerçevesindeki rolünün henüz belirlenmemiş olduğunu söyledi.

Danimarka ve Litvanya'dan daha önce yapılan açıklamalarda, bu ülkelerin Ukrayna'ya asker göndermeye hazır oldukları belirtilmişti. - PARİS