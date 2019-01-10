Athletic Bilbao, Ibai Gomez'i Kadrosuna Kattı
1 saat önce
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Athletic Bilbao, Alaves'de forma giyen orta saha oyuncusu Ibai Gomez'i transfer etti.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga
) takımlarından Athletic Bilbao
, Alaves'de forma giyen orta saha oyuncusu Ibai Gomez
'i transfer etti.
Athletic Bilbao Kulübünden yapılan açıklamada, Gomez ile 30 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.
Son 2,5 sezondur Alaves'de forma giyen 29 yaşındaki Gomez, 2010-2016 yıllarında Athletic Bilbao'da oynamıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:50 Kaynak: AA
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