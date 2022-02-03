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Atık paletler köy okullarının kütüphanesini güzelleştiriyor - Son Dakika

Atık paletler köy okullarının kütüphanesini güzelleştiriyor

03.02.2022 10:57
Atık paletler köy okullarının kütüphanesini güzelleştiriyor

Siverek'te meslek lisesi öğrencileri, atıl durumdaki malzemeleri kullanarak ürettikleri raf ve sandalyelerle köy okullarının kütüphanelerine destek oluyor.

Siverek'te meslek lisesi öğrencileri, atıl durumdaki malzemeleri kullanarak ürettikleri raf ve sandalyelerle köy okullarının kütüphanelerine destek oluyor.

Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık" projesi kapsamında atık malzemeleri değerlendirmek için çalışma başlattı.

Okulun Mobilya ve İç Mekan Teknolojisi Atölyesinde çalışan öğrenciler, çevreden topladıkları atık paletler ve tahta parçalarını değerlendirmeye başladı.

Bölüm öğretmenlerinin kontrolünde tahtaları makinelerle işleyen öğrenciler, kitaplık, masa, sandalye, sehpa ve raf üretiyor. Geri dönüşümle elde edilen ürünler, başta köy okulları olmak üzere ihtiyacı olan eğitim kurumlarının kütüphanelerine gönderiliyor.

Ülke ekonomisine katkı

Okul müdürü Mehmet Sadık Kıran, AA muhabirine, geri dönüşümle ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Atık malzemelerle 20 metrekarelik bir kütüphane için gerekli tüm mobilyayı üretebildiklerini dile getiren Kıran, şöyle konuştu:

"Bir kütüphanenin malzemelerinin piyasa değeri yaklaşık olarak 20 bin liraya denk geliyor. Bizim hedefimiz atık malzeme kullanarak ülkemiz ekonomisine katkı sunmaktır. Tabii sadece maddi olarak bakmıyoruz, bu sayede doğamızı da korumuş oluyoruz. Amacımız kesilecek ağaç sayısını en aza indirmek. Kısa sürede atık malzemelerle elde ettiğimiz ürünlerle 100 ağacın kesilmesinin önüne geçtik."

Okul öğretmenlerinden İbrahim Aldırmaz ise ekolojik dengenin korunması açısından önemli bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Geri dönüşümün hayatın her alanında uygulanmasının hem çevrenin korunması hem de ekonomiye katkı açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Aldırmaz, "Önceliğimiz depomuzdaki palet ve çeşitli tahtaları değerlendirerek doğayı korumak. Palet ve atıl durumdaki tahtaları ayrıştırdıktan sonra makinelerle işleyip okullarımızın bildirdiği ihtiyaca uygun malzemeler hazırlıyoruz. Atık malzemeleri kitaplık, sehpa, masa ve sandalye gibi gereçlere çevirerek topluma, millete ve devletimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Amacımız Sıfır Atık projesiyle ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak ve ağaçların kesilmesini önlemek ya da en aza indirmektir." diye konuştu.

Öğrenciler de mutlu

Çalışmalara gönüllü olarak katılan öğrencilerinden Mehmet Ali Aktaş da yarıyıl tatili olmasına rağmen çalışmalarına devam ettiklerini anlattı.

Özellikle kırsal kesimlerde eğitim gören öğrencilere yardımcı oldukları için mutlu olduklarını belirten Aktaş, "Dünyamız gün geçtikçe kirleniyor ve bizler de proje ile dünyamızı kurtarmaya çalışıyoruz. Depoladığımız atık malzemeler ve paletlerle okullarımızın kütüphanelerinin ihtiyaçlarını gideriyoruz."dedi.

Projede yer almaktan duyduğu mutluluğu aktaran öğrencilerden Önder Dilberoğlu da Sıfır Atık Projesinin gelecek açısından çok önemli olduğunu söyleyerek atık malzemeleri yeniden kullanılabilir duruma getirdiklerini kaydetti.

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Togo Cumhuriyeti, Ahmet Koyuncu, Emine Erdoğan, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atık paletler köy okullarının kütüphanesini güzelleştiriyor - Son Dakika


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