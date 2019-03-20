Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor 8 Eksikle Çalıştı

Atiker Konyaspor 8 Eksikle Çalıştı

1 saat önce

ATİKER Konyaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını 8 eksikle sürdürdü.

Atiker Konyaspor 8 Eksikle Çalıştı, System.String[]


ATİKER Konyaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını 8 eksikle sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman salonda yapılan CORE ısınma ve kuvvet çalışması ile başladı. Çabukluk hareketleri ve 5'e 3 ile devam eden antrenman, 7'ye 7 çift kale maç ile sona erdi. Antrenmana ülke milli takımlarında bulunan Mücahit Can Akçay, Deni Milosevic, Abdou Razack Traore ve Erdon Daci'nin yanı sıra tedavilerine devam edilen Mücahit Atalay, Mustapha Yatabare, Adis Jahovic, Fallou Diagne katılmadı. - Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:30 Kaynak: DHA

Başakşehir, Atiker Konyaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şarkıcı Berdan Mardini'nin Yeni Türküsü Çalıntı mı Çıktı? 533 Pas Yapıp 54 Şut Çektiler, Son Dakikada Yedikleri Golle Sahadan Boynu Bükük Ayrıldılar! Son Dakika! Cumhurbaşkanlığından Yeni Zelanda Saldırısıyla İlgili Açıklama: Türk Halkını ve Türk Devletini Hedef Almaktadır Teknik Direktör Yılmaz Vural: Medipol Başakşehir Şampiyon Artık
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 20:18:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor 8 Eksikle Çalıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]