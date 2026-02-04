Atıklarla Sanat: Öğrenciler Ünlü Eserleri Yeniden Tasarladı - Son Dakika
Atıklarla Sanat: Öğrenciler Ünlü Eserleri Yeniden Tasarladı

04.02.2026 10:19
Atatürk Üniversitesi öğrencileri, ünlü sanat eserlerini atıklardan heykel ve rölyef olarak yarattı.

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencileri, aralarında 'Mona Lisa', 'Çığlık', 'İnci Küpeli Kız', 'Son Akşam Yemeği' ve 'Kaplumbağa Terbiyecisi' de olan ünlü sanat eserlerinin atıklardan rölyef ve heykelini yaptı. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Başak Aytatlı, temel tasarımın sanata nasıl dönüştüğünü öğretmeyi amaçladıklarını söyledi.

Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nde temel tasarım ve bitkisel tasarım derslerini alan 200'e yakın öğrenci bir dönem boyunca ürettikleri çalışmaları sergiledi. Serginin küratörlüğünü Ferhat Şavluk, yürütücülüğünü ise Dr. Başak Aytatlı ve Dr. Cihad Bilge üstlendi.

Öğrenciler, Peyzaj Mimarlığı Tasarım Stüdyosu'nda Norveçli ressam Edvard Munch'ün 'Çığlık', Pablo Picasso'nun 'Guernica' ve 'Mona Lisa', Vincent van Gogh'un 'Yıldızlı Gece', Johannes Vermeer'in 'İnci Küpeli Kız', Salvador Dali'nin 'Eriyen Saatler', Leonardo da Vinci'nin 'Son Akşam Yemeği', Rene Magritte'nin 'Adamın Oğlu' ve Osman Hamdi Bey'in 'Kaplumbağa Terbiyecisi' eserlerinin atıktan rölyef ve heykelini yaptı.

OKULDA SERGİLEDİLER

Bitkisel Tasarım dersi alan öğrencilerin, soyut tasarım konseptlerini Erzurum'un özgün doğal dokusuyla buluşturan projelerini sergiledi. Projelerde Erzurum iklimine uyumlu ağaç, çalı ve yer örtücü bitkiler kullanılarak hem estetik hem de sürdürülebilir alanlar tasarlandı.

Pablo Picasso'nun 'Guernica' eserini köpük, kağıt gibi atıklar kullanarak yaptığını söyleyen 1'inci sınıf öğrencisi İrem Su Kamacı, "Çok sayıda figürü, köpük ve kağıt gibi geri dönüştürülmüş malzemelerle yaptık" dedi.

Arkadaşlarıyla 'İnci Küpeli Kız'ı atıklarla yeniden tasarladıklarını belirten Başak Genç, "Geri dönüşüm atıklarını kullanarak 'İnci Küpeli Kız'ı yaptık. Kafa bölgesi için kartonlarla kalıplaştırılmış bir şekil çıkardık. Plastiklerle kabartmalarını yaptık. Atık kumaşlar, plastikler pamuklardan renklendirme yaptık. Keçe kumaşı kullandık" diye konuştu.

Öğrenciler, Mona Lisa gibi ikonik eserleri de ip, tül perde, gazoz kapakları ve sünger gibi geri dönüşüm malzemeleriyle tablolara dönüştürdüklerini aktararak, temel tasarım kavramlarının sanata nasıl yansıdığını deneyimlediklerini bildirdi.

200 ÖĞRENCİNİN ESERİ

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akif Irmak, şunları söyledi:

"Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nün temel tasarım, konstrüksiyon ve bitkisel tasarım derslerini alan öğrencilerin bir dönem boyunca çalıştıkları eserleri sergiledik. Yaklaşık 200 öğrencinin ürünlerini sergiledi. Öğrenciler üç farklı konsepte çalıştı. Birincisi dünyaca ünlü Picasso, Van Gogh gibi sanatçıların yaptığı resimlerin soyutlanmış hallerini çalıştı. Öğrencilerimiz, Konstrüksiyon ve Bitkisel Tasarım derslerinde de yaptıkları çalışmaların örnekleri sergiledi."

Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Başak Aytatlı, "Peyzaj Mimarlığı Bölümü Temel Tasarım dersi kapsamında sanat tarihi eserlerinin 3 boyutlu rölyef eşliğinde tablolarla canlandırılmasını yaptık. Özellikle atık ve geri dönüşüm malzemesi kullanarak yapılan tablolarla temel tasarımın sanata nasıl dönüştüğünü öğretmeyi amaçladık" dedi.

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Oktay POLAT/ERZURUM,

Kaynak: DHA

Atatürk Üniversitesi, Güncel, Kültür, Çevre, Sanat, Son Dakika



