Kızını kaybeden Atilla Taş'ın yıllar önceki sözleri yürek burktu

Atilla Taş, 34 yaşındaki kızı Sezen Taş'ın ölüm haberiyle büyük bir acı yaşadı. Mersin'de meydana gelen olayın ardından şarkıcının geçmişte kızı hakkında söylediği sözler yeniden hatırlandı.

14. KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'de bir sitede bulunan apartmanın 14. katından düşerek yaşamını yitirdi. 34 yaşındaki Sezen Taş'ın ölümü, ailesini yasa boğarken olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin mevcut bilgilerde ayrıntı yer almadı. Genç kadının ölümünün ardından babası Atilla Taş'ın yıllar önce katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar yeniden dikkat çekti.

"BEN ÇOK İYİ BİR BABA OLAMADIM AMA O ÇOK İYİ BİR EVLAT OLDU"

Atilla Taş, geçmişte konuk olduğu bir televizyon programında kızı Sezen Taş ile arasındaki baba-kız ilişkisini anlatmıştı. Henüz 18 yaşındayken baba olan şarkıcı, o dönem yaşadığı deneyimlerden söz ederken kızına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı: "Ben çok iyi bir baba olamadım ama o çok iyi bir evlat oldu."