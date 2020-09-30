Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen operasyonda 5 FETÖ üyesinin yakalandığı belirtildi.

Yunanistan basını, yaklaşık bir ay önce Meriç Nehri'nden Yunanistan'a geçen 5 FETÖ üyesinin dün düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu. Yakalanan teröristlerin cep telefonlarında 500 sahte seyahat belgesi olduğu ortaya çıktı. Yunan polisi, gözaltındaki 5 kişinin Türkiye'den Avrupa Birliği ülkelerine kaçmaya çalışan FETÖ üyelerine destek olan bir şebeke üyesi olduklarından şüpheleniyor. Yakalanan şahısların sorguları devam ediyor.

(Manol Kostidis/İHA)