Atlar, Dünya Kadınlar Günü için koştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Atlar, Dünya Kadınlar Günü için koştu - Son Dakika

Atlar, Dünya Kadınlar Günü için koştu

6 saat önce

At yarışlarında bu yıl 4. kez yapılan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Koşusu'nu "Çirçuz" isimli safkan kazandı.

Atlar, Dünya Kadınlar Günü için koştu, System.String[]

At yarışlarında bu yıl 4. kez yapılan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Koşusu'nu "Çirçuz" isimli safkan kazandı.

Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen koşuda 3 yaşlı 7 İngiliz safkan, 1500 metrelik sentetik pistte yarıştı.

Koşuda Ümit Bekmezci'nin sahibi olduğu ve Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı "Çirçuz" isimli at, 1.29.95'lik derecesiyle birinci oldu.

Öte yandan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Veliefendi Hipodromu'nda Fark Yaratan Emekçi Kadınlar Fotoğraf Sergisi açıldı.

Dünya Kadınlar Günü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vodafone Kupası'nda kazanan Atletico Madrid
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı Koronavirüs Avrupa'da hızla yayılıyor! Yunanistan'da 21 vaka tespit edildi, İtalya'da 9 bölge karantinaya alındı AB, sığınmacıları kurtaran Danimarka Sahil Güvenlik Gemisi'ne "Yeniden denize bırakın" talimatı verdi

Son Dakika Haberleri
01:43 Sinan Akçıl ile birbirine giren Emrah böyle görüntülendi
23:28 Kanal D'de Zalim İstanbul'un ardından Afili Aşk da final kararı aldı
23:19 Bill Clinton'dan yıllar sonra Monica Lewinsky skandalı itirafı: Yaptığım şey berbattı
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 03:26:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Atlar, Dünya Kadınlar Günü için koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]