Atletico Madrid, Devler Ligi aşkına! Levante karşısında galibiyetlerine iddaa'da... - Son Dakika

Atletico Madrid, Devler Ligi aşkına! Levante karşısında galibiyetlerine iddaa'da...

Bu bir ilandırLEVANTE - ATLETICO MADRIDSalgın arasından döndükten sonra çıktığı 3 maçta 5 puan toplayıp orta sıralarda gezinen Levante'de, yerel medyada en çok konuşulan isim Borja Mayoral!

Bu bir ilandır

İstanbul'da nereye kaç kilogram yağış düştü? AKOM ilçe ilçe açıkladı
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a yanıt


LEVANTE - ATLETICO MADRID


Salgın arasından döndükten sonra çıktığı 3 maçta 5 puan toplayıp orta sıralarda gezinen Levante'de, yerel medyada en çok konuşulan isim Borja Mayoral!


Geçtiğimiz sezon da Levante'de kiralık olarak boy gösteren 97'li forvet ligde sadece 3 gol atabilmişti, Espanyol deplasmanındaki 3-1 galibiyetin ateşini yaktı ve sezonun bitimine 8 maç kala şimdiden 6 gole ulaştı...


Kanat oyuncusu Ruben Rochina'nın cezası da sona erdi, kadroya geri dönecek. Takımda önemli bir eksik yok.


Atletico Madrid ise Athletic Bilbao beraberliği ile başlayıp Osasuna deplasmanında patlamıştı! Son olarak da Real Valladolid'i 1-0 geçtiler ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım için iddialarını sürdürüyorlar...


Yoğun fikstür sebebiyle TD Diego Simeone'nin savunma ikilisini " Stefan Savic, Jose Gimenez & Mario Hermoso" arasından seçmesi bekleniyor.


Osasuna maçının iyilerinden Joao Felix kanada yakın, Liverpool maçındaki unutulmaz performansı sonrası Marcos Llorente de hücuma daha yakın görev yapmaya devam edecek.


%58'lik kesim Şampiyonlar Ligi potasında kalmak için galibiyetten başka çaresi olmayan deplasman ekibine güveniyor.


Lionel Messi'den Levante karşısında 3 asist birden! Hatırlayalım...




Atletico Madrid, Levante, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 09:41 

Son Dakika Spor Atletico Madrid, Devler Ligi aşkına! Levante karşısında galibiyetlerine iddaa'da... - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

14:56 Frikiklere aldırış etmeyen güzel sporcudan cesur sözler: Sahada iç çamaşırı giymiyorum 15:28 Son Dakika: Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı 12:49 3 milyon TL istenen taş evin ilanında Mesut Özil detayı dikkat çekti 10:34 Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım 09:32 Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim 11:01 Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu 09:52 Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 4-1 kazandığı maçta yaptığı asistlerle izleyenleri büyüledi 11:58 Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor 00:44 Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı 12:32 Fatih Terim, Gaziantep maçının biletini Belhanda, Jimmy Durmaz ve Sekidika'ya kesti 11:42 G.Saray'ın yıldızı Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek 15:42 Son Dakika: Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, koronavirüse yakalandı 14:48 Beşiktaş, Galatasaray'ın istediği Trezeguet'yi transfer etmek istiyor 13:28 Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek 10:24 Eskortluk yapan model, tek gecelik ilişki yaşadığı futbolcudan bebek dünyaya getirdi
İstanbul'da nereye kaç kilogram yağış düştü? AKOM ilçe ilçe açıkladı
15:57
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
15:42
İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Hadımköy'de bir fabrikanın çatısı uçtu
15:35
Son Dakika: Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, koronavirüse yakalandı
15:15
Son Dakika: Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
15:10
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a yanıt
15:09
Selin tadını çıkaran vatandaş suya atlayıp kulaç attı
15:02
AFAD, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı
14:59
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı
14:58
Baro başkanlarınca istifası istenen Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: İstifamı gerektirecek bir durum yok
14:40
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 16:07:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Atletico Madrid, Devler Ligi aşkına! Levante karşısında galibiyetlerine iddaa'da... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]