Son Dakika Haberleri: Atletizm: Salon Rekor Deneme Yarışmaları

Atletizm: Salon Rekor Deneme Yarışmaları

6 saat önce

İstanbul'da başlayan Salon Atletizm Rekor Deneme Yarışmaları'nın ilk gününde, iki Türkiye rekoru kırıldı.

Atletizm: Salon Rekor Deneme Yarışmaları, System.String[]
İstanbul'da başlayan Salon Atletizm Rekor Deneme Yarışmaları'nın ilk gününde, iki Türkiye rekoru kırıldı.

Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, erkekler 1500 metre yarışını 3.50.43 ile ilk sırada bitiren Mehmet Çelik, 18 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı. Eski rekor 3.52.56 ile Ömer Oti'ye aitti.

Organizasyonda Cafer Güneş, Oğuzhan Kaya, Uğur Aziz Günaydın ve Mustafa Onur Sadıkoğlu dörtlüsü, 4x200 metre yarışını 1.29.93 ile koşarak bu alanda daha önce yapılmış en iyi derece olan 1.30.62'yi geride bırakarak rekor kırdı.

Salon Atletizm Rekor Deneme Yarışmaları yarın sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:02 Kaynak: AA

İstanbul, Türkiye, Atletizm, Spor
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