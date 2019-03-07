Atmalar Atletizm Milli Takımı Samorin'de Madalya Avında

ANKARA/ DHA
19. Avrupa
Kış Atmalar Kupası'nda (European Winter Throwing Cup) yarışacak olan Atletizm
Atmalar Milli Takımı, Slovakya
'nın Samorin kentine gitti.
9-10 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacak şampiyonada hedef madalyalar.
Pist sezonunun Avrupa'daki ilk yarışması olan Avrupa Atmalar Kupası, Slovakya'nın Samorin kentinde 9-10 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Bu yıl 19. kez düzenlenecek olan organizasyonda Türkiye
, 16 atletle yarışacak. Mersin
'deki Seyfi Alanya
Kupası'nın ardından belirlenen Milli Takım, Samorin'den madalyalarla dönmeyi hedefliyor. Kadroda önemli isimlerin yer saldığı Milliler, Samorin'de şu isimlerle podyum arayacak.
ERKEKLER
Gülle atma: Osman Can
Özdeveci
Disk atma: Yusuf Yalçınkaya
Cirit atma: Emin Öncel
Çekiç atma: Özkan Baltacı
Cirit atma U23: Ümmet Değermenci
Disk atma U23: Oğuzhan Özdayı
Gülle atma U23: Alperen Karahan
Çekiç atma U23: Hakan Mert
Sözüdiri
KADINLAR
Gülle atma: Emel Dereli
Disk atma: Semra Türk
Çekiç atma: Zeliha Uzunbilek
Cirit atma: Eda Tuğsuz
Gülle atma U23: Sinem Yıldırım
Disk atma U23: Özlem Becerek
Çekiç atma U23: Deniz Yaylacı
Cirit atma U23: Esra Türkmen