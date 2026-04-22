ATO Başkanı Baran: "Gelecek Nesillerimizi Daha Güçlü Yarınlara Taşımak İçin Çalışıyoruz"

(ANKARA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açıldığı 23 Nisan 1920 tarihinin, Türk milletinin bağımsızlık iradesini tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, "Millet egemenliğinin karargahı Meclisimiz ve çocuklarımız, yarınlarımızın en güçlü teminatıdır. İş dünyası olarak, istiklal ve istikbalimizi daha sağlam temeller üzerine inşa etmek, gelecek nesillerimizi daha güçlü yarınlara taşımak için çalışıyoruz" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 106'ncı yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Baran, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk milletinin bağımsızlık iradesini tüm dünyaya ilan ettiği 23 Nisan 1920, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı en önemli dönüm noktalarından biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü çocuklarımıza armağan etmesi, tam bağımsızlık meşalesini genç nesillere emanet etme kararlılığı ve güçlü vizyonunun göstergesidir. 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' şiarıyla kurulan, millet egemenliğinin karargahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve çocuklarımız, yarınlarımızın en güçlü teminatıdır. Başkentimizin iş dünyası temsilcileri olarak; çocuklarımızın, hayallerini katma değere dönüştüren, üretim, teknoloji ve inovasyonla ekonomiye yön veren güçlü girişimciler olarak yetişmesi için çalışıyoruz. Yapay zekadan yeşil ekonomiye kadar her alanda donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı bir neslin, ülkemizi küresel rekabette en üst sıralara taşıyacağına inanıyoruz."

Son dönemde okullarda yaşanan olaylara ve dünyanın farklı bölgelerinde devam eden savaş ve çatışmalara da değinen Baran, "Çocukların sadece bayram neşesiyle gülümsediği, savaşın ve şiddetin gölgesinden uzak, huzur dolu bir dünya temennisiyle, başta TBMM'nin ilk Başkanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna can veren tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi.