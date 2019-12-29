Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, 2020 yılının bu yıla göre çok daha iyi bir yıl olacağını belirterek, "2020 yılında ekonomik göstergelerde ulaşılacak başarılı sonuçlar, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasında büyük avantaj sağlayacak." dedi.

Baran, AA muhabirine, 2019 yılındaki gelişmeleri ve 2020 yılından beklentilerini anlattı.

ATO olarak, bu sene olduğu gibi 2020 yılında da öncelikle üyeleri için çalışacaklarını ifade eden Baran, onların mesleki bilgi ve tecrübelerini geliştirmeye, rekabet güçlerini artırmaya yardımcı olacak aktivite ve organizasyonları sürdüreceklerini söyledi. Baran, bu yılın ocak-kasım döneminde meslek komitelerinin 655 toplantı yaptığını ve 1659 karar aldığını ifade ederek, gelecek yıl da sektörel bazlı sorunların çözülmesi için gayret göstereceklerini bildirdi.

ATO bünyesinde faaliyet gösteren Devlet Destekleri Bilgilendirme Merkezi ile üyelerini KOBİ'lere yönelik hibe, teşvik, kredi ve her türlü destekten yararlanmasını teşvik edeceklerini vurgulayan Baran, şöyle konuştu:

"Ödedikleri gelir ve kurumlar vergisi, kazandırdıkları döviz, sağladıkları istihdam ve kaydettikleri büyümeyle başkentin ve ülkemizin ekonomisine katkıda bulunan üyelerimizi onurlandırmak amacıyla düzenlediğimiz Ankara'nın En'leri Ödül Töreni'ni 2020 yılında da düzenleyeceğiz. Ülkemizde ithalata bağımlılığın ve cari açığın azaltılmasına yönelik, ilgili bakanlık ve kurumlarla iş birliği içinde yerli ve milli üretimin önemini ortaya koyacak, üretimde kullanılan ara malların yerli ve milli olmasını teşvik edecek çalışmalar yürüteceğiz."

"Dijital dönüşüme devam"

ATO'nun kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmak, hizmet kalitesini daha artırmak için "dijital dönüşüm" çalışmalarına devam edeceklerini belirten Baran, üyelerine sundukları e-belge hizmetini 2020 yılında geliştirip çeşitlendirerek 7/24 verilecek hale getirerek, tüm belgelerin mümkün olduğunca elektronik ortamda sağlanması için çalışacaklarını dile getirdi.

Baran, ihracat potansiyeli yüksek yeni uçuş noktalarının eklenmesi için gayret edeceklerini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye İhracatçılar Meclisi Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri iş birliğiyle bu yıl düzenlediğimiz 'Ankara İhracat Çalıştayı'nda ortaya çıkan yol haritası doğrultusunda, ilgili paydaşlarla 2020 yılında çalışmalara devam edeceğiz. Karşılıklı ticareti geliştirmek, ihracat yapan üyelerimizin iş hacmini artırmak ve yeni pazarlar bulmak amacıyla büyükelçiliklerle yaptığımız iş birliği çalışmalarını sürdüreceğiz. Farklı ülkelerle imzaladığımız iş birliği protokolleri ve benzer çalışmalara Ankara'nın ihracatı için önem arz eden ülkelerdeki ticaret odaları ve benzeri kurumlarla devam edeceğiz."

Destekler sürecek

Baran, üyelerini yurt dışı fuarlara katılım konusunda teşvik edeceklerini vurgulayarak, yurt dışına heyet ziyaretlerinin düzenlenmesine yönelik desteklerinin süreceğini bildirdi. Ankara'yı "sağlık turizmi"nde dünya kenti yapmayı hedeflediklerine işaret eden Baran, Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi (HİSER) kapsamında, sağlık turizmindeki hizmet sağlayıcılarının uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, dış pazarlara açılması, işletmelerin markalaşması ve istihdamın artırılmasına yönelik proje başlatmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Baran, Ankara'nın yanı sıra Türkiye'nin makro hedeflerine dikkati çekerek, ekonomide geçen yılın son çeyreğinde görülen yavaşlamanın bu yılın ilk 2 çeyreğinde de etkisini sürdürdüğünü, buna karşın alınan tedbirlerin sonuçlarının görülmeye başlandığını ve 3'üncü çeyrekte 0,9 büyüme kaydedildiğini hatırlattı. Bu süreçte bazı parametrelerde de olumlu gelişmeler gerçekleştiğini vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Enflasyon ve faiz düştü, ihracatta ve sanayi üretim verilerinde artış yaşandı, cari açık göstergesi iyileşti. Tüketici güven endeksi gibi öncü göstergelerde yukarı yönlü ivmeler görüldü. Tüm bu veri ve gelişmeler, ekonomik büyümenin gelecek yıl daha da hızlanacağını gösteriyor. Zaten hükümet de bu doğrultuda Yeni Ekonomi Programı'nda gelecek yılın büyüme beklentisini yüzde 5 olarak öngördü. 2020, bu yıla göre çok daha iyi bir yıl olacak. 2020 yılında ekonomik göstergelerde ulaşılacak başarılı sonuçlar, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasında büyük avantaj sağlayacak."