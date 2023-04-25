Eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek, koruması tarafından öldürüldü - Son Dakika
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Eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek, koruması tarafından öldürüldü

25.04.2023 22:54

Eski Ankara Ticaret Odası Başkanvekili Mehmet Aypek, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir iş merkezinde koruması tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan iş merkezine gelen Halil G, 73 yaşındaki Mehmet Aypek'i tabancayla ateş açarak yaraladı.

SİLAHLA BİRLİKTE YAKALANDI

Olay yerine yakın olan ve silah seslerini duyan Yunus ekipleri, Aypek'in koruması ve şoförü olan Halil G'yi olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak 100. Yıl Hastanesi'ne kaldırılan Aypek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Zanlı, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

MEHMET AYPEK KİMDİR?

Mehmet Aypek, Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) eski başkanvekillerinden biridir. Kendisi aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) delegesi olarak da görev yapmıştır. Aypek ayrıca bir iş insanıdır ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibidir.

Kaynak: AA
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Ankara, Güncel, Son Dakika

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