Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi: "İran'daki görüşmelerde uzlaşı sağlayamadık" - Son Dakika

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran ile çözülmesi gereken sorunlar üzerinde dün gerçekleştirilen görüşmelere yönelik yaptığı açıklamada, "Tüm çabalarıma rağmen İran'ın olağanüstü güvenlik sorunlarını çözmeye yönelik kapsamlı müzakereler sonuçsuz kaldı" dedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki UAEA Yönetim Kurulu Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. UAEA Başkanı Grossi, İran nükleer tesislerinin gözetimi ile ilgili sorunlara ve ülkenin nükleer programının gelişimiyle ilgili çözülemeyen soruların görüşüldüğü Tahran ziyareti hakkında bilgi verdi. Grossi, "Tüm çabalarıma rağmen İran'ın olağanüstü güvenlik sorunlarını çözmeye yönelik bu kapsamlı müzakereler sonuçsuz kaldı" dedi.

Grossi, doğrulama ve izleme faaliyetleri için gerekli ekipmanlara düzenli erişimin sağlanmasında yaşanan sorunların bilgi akışında ciddi problemler yaşanmasına yol açtığını belirterek, "Bilgi akışının güvenli bir şekilde sürmesini sağlayamayacak duruma çok yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Grossi, "Devam eden operasyonel faaliyetlerin olup olmadığını öğrenemediğimiz bu kadar uzun bir sürenin, kendi içinde, bir noktada neler olup bittiğine dair bir fikrim olduğunu söylemeye devam etmemi engelleyebilecek bir şey olduğu açıktır" şeklinde konuştu.

(İHA)